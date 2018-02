Primero Justicia dijo NO a elecciones trucadas

Romina Uzcátegui - Conrado Pérez Linares, diputado a la Asamblea Nacional, vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría y Coordinador Regional de Primero Justicia, aseveró que el partido al cual representa no va a participar en las venideras elecciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de Abril, por no estar garantizadas las "condiciones necesarias para que sea respetada la voluntad ciudadana".

"En Comité Político Nacional en pleno con representantes de todos los estados del país, Primero Justicia, en concordancia con el sentir de la inmensa mayoría de los venezolanos y para ser coherentes con nuestra postura, nuestros valores, principios democráticos y nuestra Carta Magna, decidió no participar en las elecciones presidenciales que están por venir, debido a que las garantías necesarias para que la voluntad del pueblo sea respetada, no están dadas y nosotros, desde Trujillo, apoyamos esta posición pues creemos que debemos organizarnos como lo estamos haciendo, para conformar un frente amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad", dijo.

Pérez Linares aclaró que las garantías establecidas en la Constitución consisten en auditorías, observación internacional, posibilidad de voto para los venezolanos en el exterior, respeto a los plazos electorales y a las demás disposiciones de la Carta Magna y las leyes, "todas estas condiciones que están estipuladas legalmente, no han sido aseguradas en este proceso electoral y, por ende, no podemos participar en unas elecciones que, a todas luces, atentan contra la legalidad y contra la voluntad sincera del pueblo venezolano. Nuestra organización política siempre ha creído en el voto y lo hemos defendido, pues entendemos el importante valor de cambio que tiene y, por ello, nunca podremos renunciar a él, siempre y cuando cuente con las condiciones necesarias para ser ejercido en libertad y sin presiones de ningún tipo".

"En la actualidad, en nuestro país, no están dadas las condiciones mínimas para que los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto con la seguridad de que su decisión será respetada y cumplida. Hemos vivido el engaño de la elección de la Asamblea Constituyente, proceso en el cual no participamos y cuya decisión sirvió para develar al mundo, una vez más, el fraude de esta instancia elegida de forma ilegal e inconstitucional que no contó con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Hoy no podemos hacer algo distinto, tenemos la obligación de decirle al pueblo que seguiremos por el camino de la democracia y el respeto a las leyes, pero que no podemos hacerle el juego al régimen, al que solo le importa mantenerse en el poder, aun a costa de las vidas de los ciudadanos de este hermoso país. Que sepan todos los trujillanos y venezolanos que nos mantendremos en pie de lucha para lograr elecciones verdaderamente libres y democráticas en Venezuela y que seguiremos luchando sin descanso por nuestra Nación", finalizó el diputado.