Problema del agua: un cuento de nunca acabar

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - Durante años el servicio de agua ha sido pésimo en el municipio Valera, actualmente dicha problemática se agudiza de manera acelerada debido a la anarquía que ha generado la falta de mantenimiento e inversión, en torno al tema.

En ese sentido, cansados de escuchar la misma excusa, vecinos de diversos sectores de la ciudad, en compañía de dirigentes políticos de la entidad, se acercaron hasta las oficinas de Hidroandes para presentar un documento ante la gerencia local, y expresar el descontento que existe entre la comunidad que depende del acueducto metropolitano.

Emilio Fajardo, coordinador regional de Primero Justicia, en su intervención señaló: “Tenemos años desde que el fallecido presidente vino a ofrecer un acueducto, y hasta la fecha seguimos a la espera, el pueblo en general es quien sufre por igual, vemos como el gobierno regional y la empresa Hidroandes, no dan respuesta a la ciudadanía, es momento de ocuparse de la situación, desde hace meses y años escuchamos la misma excusa que es debido a las lluvias, los servicios públicos deberían funcionar de manera óptima, por ello exigimos en nombre del pueblo pronta solución”.

Por su parte Conrado Pérez Linares indicó: “Esto no es un problema nuevo, van varios días que los sectores no cuentan con el vital líquido, estamos a punto de que se genere una epidemia, en el hospital no hay agua, si se hubiese cumplido con el acueducto esto no estaría sucediendo, el llamado es para que desde Hidroandes se dé respuesta a la ciudadanía”.

“Sin agua estamos a las puertas de un grave problema de salud pública, además de tomar en cuenta que el acueducto ya cumplió su etapa de vida y estaba proyectado para cubrir las necesidades de casi 25 mil habitantes, y hoy en día Valera cuenta con una población de más de 200 mil personas, técnicamente esas instalaciones están a punto de colapsar, no existe mantenimiento alguno, por ello es necesaria respuesta inmediata y ocuparse de esta crisis en la ciudad”, precisó Yoni Toro.

Negocio con las cisternas

Ante la falta de voluntad por parte del gobierno regional, en buscar solución al problema que presenta el acueducto metropolitano durante años, y en la actualidad la referida situación, cada día se agudiza, se da a entender que existe un gran negocio entre gobierno y dueños de camiones cisternas, quienes se dedican a la tarea de cobrar cifras exorbitantes para llenar los tanques de edificios y casas en los sectores de la urbe valerana. Señalaron representantes de la sociedad civil, quienes también acompañaron a diputados y dirigentes políticos de la oposición trujillana.

Patrizia Di Rosa, representante de la sociedad Valerana comentó: “Nosotros hemos hecho varias inversiones, comandadas por Hidroandes, y seguimos por espacio de 9 años sufriendo por el vital líquido, se ha gastado hasta la cantidad de 800 mil bolívares para poder contar con el vital líquido en nuestras residencias, no aguantamos estos gastos exagerados, ahora llevo 11 días continuos sin agua, si ustedes tienen buena voluntad, es lamentable, pero con voluntades no se arreglan los problemas, queremos respuesta concreta”.

“Servicio discontinuo”

La gerente encargada de Hidroandes Lisbeth Durán respondió: “La situación en los últimos 10 días se ha agravado muchísimo, tenemos un servicio discontinuo, debido a la paralización de siete veces de la planta la cual data de 56 años, desde el momento que se fundó, sabemos muy bien la vulnerabilidad, en torno a las lluvias presentadas, lo cual ha colaborado en las fallas del vital líquido, se está invirtiendo en los equipos, siendo un problema que no solo lo sufre Valera, sino varios municipios del estado, por consecuencia de las lluvias, hacía más de un año que la planta no se paraba más de 24 horas, y esto también afectó para un servicio óptimo.

Twitter: @noeliaorozco

Noely28@hotmail.com