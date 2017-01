GILCELY LINARES / CNP: 15221 - Ya han transcurrido 45 días de la protesta activa en las afueras de la municipalidad valerana. Sus protagonistas, quienes se identifican como trabajadores, exponen que seguirán firmes en su lucha, desestimando, por ahora, el retiro de las instalaciones públicas.

Al respecto Yoel Albornoz, con funciones en el Mercado Municipal, señaló que “lideramos una lucha justa, laboral; no somos políticos menos vándalos, ni malandros o violentos, somos gente trabajadora, jefes de familia que, de acuerdo a la ley, debemos recibir oportunamente reivindicaciones económicas por honorarios profesionales”.

No obstante, advirtió que bajo ninguna circunstancia han causado daños a la infraestructura, tampoco han ingresado ni sacado documentos, equipos o bienes locales. “Aquí seguimos y seguiremos dando la batalla, apostados, de manera pacífica, en el recinto; no podrán sacarnos con ataques ni intimidaciones”, recalcó.

Actuar

Fue enfático en señalar que al parecer al alcalde José Karkom no le importan las necesidades ni reclamos de los trabajadores. “Desde que Karkom llegó al Palacio Municipal los problemas han surgido, ha existido persecución, hostigamiento y hasta despidos injustificados, incluso hay una nómina paralela integrada por sus amigos y familiares”, aludió el también miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Alcaldía de Valera (Sintraval).

Según los manifestantes, la ciudad de las Siete Colinas no tiene obras de envergadura producto de la gestión actual, por el contrario presuntamente reinan las irregularidades y es casi nula la atención popular. Asimismo, reseñó que supuestamente “el dinero para pagar sueldos, salarios, bono alimentario y aguinaldos sí llegaron al ayuntamiento, pero ahora no aparecen. Solicitamos una investigación seria, la cual también analice el destino de créditos adicionales, la no ejecución de proyectos y la ausencia de entregas de implementos de seguridad a los obreros”.

Sea por la circunstancia que sea, la realidad es que unos 1.500 trabajadores continúan esperando la cancelación de compromisos económicos 2016 y los primeros de 2017.

Rechazo

Albornoz, en nombre de sus compañeros, repudió la puesta en marcha de una “alcaldía paralela”, mediante el Decreto Municipal 001, de fecha 12 de enero del 2017 y con el nombre “Valera No Se Detiene”.

Opinó que “eso es una ilegalidad. La Alcaldía, de acuerdo a su dirección fiscal, funciona en la avenida 11 entre calles 7 y 8, de Valera, no en sitios habilitados e improvisados. Al finalizar sentenció que “muchos salen por los medios de comunicación a decir: pobrecito Karkom, en vez de solidarizarse con los humildes padres de familia que tienen unas cuantas quincenas sin cobrar y que no pudieron disfrutar de la Navidad”.