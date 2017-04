Protestaron en San Rafael por falta de servicio eléctrico

Massiel Viloria | CNP:10.587 - En horas de la mañana de ayer un grupo de pobladores del sector San Rafael de Nueva Bolivia, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, protestaron en plena Panamericana obstaculizando el libre tránsito vehicular a fin de exigir a Corpoelec el cese de los indiscriminados apagones eléctricos y las constantes fallas del servicio.

Así lo informó, Darling Morales, una de las personas afectadas, quien especificó que al menos 50 casas se encontraban en igual situación desde que explotara un transformador en la localidad. “En Corpoelec primeramente nos dijeron que no había transformador, que había que buscarlo en Valencia y no tenían transporte, después de eso se pidió ayuda en el Central Venezuela y allí nos apoyaron con el transporte, se trajeron varios transformadores para el Municipio pero aún así no resolvieron”, dijo Morales.

De igual forma la declarante precisó que luego de ver que no les atendían volvieron a ir hasta Corpoelec a pedir explicaciones y en vez de eso encontraron presuntos malos tratos. “Un señor de camisa roja me dijo que ellos no podían hacer nada porque por decreto presidencial no trabajan en Semana Santa y que en todo caso los afectados deberíamos ir a Caracas a hablar con el presidente Maduro para que él nos atienda, esa respuesta no nos pareció justa ni respetuosa y por eso salimos a protestar”, aseveró la lugareña.

Piedras, cauchos y troncos fueron utilizados para obstaculizar el tránsito vehicular en la troncal 001 no obstante los manifestantes le indicaban rutas alternas a los conductores para que siguieran su camino.

Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana y de la Policía de Mérida arribaron al lugar para levantar la protesta y mediar con los afectados, quienes dieron plazo hasta las cuatro de la tarde o de lo contrario retomarían las acciones de calle hasta obtener soluciones.