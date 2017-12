Prueba de Fe

Douglianys Rico - ¿Cómo se hace para seguir adelante, aún cuando el futuro se ve tan devastador, horrible, y sin vida?, ¿cómo seguir si sientes que ya nada vale la pena? Es como si recibieras un golpe en el corazón... un golpe repentino. Entras en un mundo que jamás habías imaginado. Pisas tierras que nunca habías visto. Respiras un aire diferente; todo es nuevo y extraño para ti; la soledad ataca como un torrente, piensas en dejarte caer, pero, ¿sigue una posibilidad de lucha?, ¿puedes seguir en la carrera después de tantos tropiezos? La respuesta la tienes tú sin ninguna duda. Solo tú puedes tomar los cabos sueltos, y seguir con todo, sin importar que las filosas espinas se entierren en tu piel, y sangres. Sin que importe el sonido de tu estómago vacío, porque ¿de qué vale tener el alma rota, el corazón con latidos, pero sin vida? Todo es una montaña rusa que te estresa, te marea, pero solo tú puedes darle el poder de hacerte perder la consciencia. El poder está en tus manos... ese poder de convertir lo imposible, posible. Ese poder de seguir adelante, sin importar el costo. Porque, aunque todo el camino parezca hecho de tinieblas; siempre existirá la salida. Unos la tienen más cerca de lo que imaginan, pero el dolor y la pérdida crean una venda gruesa que no te deja verlo. ¿Qué haces? No permitas que te bloqueen el camino. Sé imparable. Hazle saber que nada puede contra ti... contra tus metas y deseos. Derriba las barreras aunque sangres y te agotes. Porque ahora la gran mayoría de las personas buscan lo fácil, lo que no lleva trabajo duro. Pero no. Debes atravesar los obstáculos, decirte a ti mismo que puedes seguir, que, a pesar de estar lleno de inseguridades, no debes bajar la guardia o dejar que el miedo te gane. El futuro se ve brillante sólo si así lo deseas. El poder de las personas para seguir adelante es muy grande, que no quieran usar esa fuerza es otra cosa.

Además, todos esos altos y bajos, caídas y derrotas, son pruebas de fe. Quizá sea el Destino, Dios, la Vida... ¿quién sabe? Pero lo que si es seguro es que esas pruebas harán que seas mejor persona. Porque te ayuda a creer en ti mismo, y en lo que te rodea. ¿Sabes lo importante que es confiar en ti? Muchos no lo toman en cuenta, pero es tanta la fuerza que creer en ti y en los pasos que das... que parece una locura.

Entonces, cuando pienses que esas espinas quedarán en tu piel; cuando presientas que la sangre no dejará de brotar de tu cuerpo; cuando sientas que la venda en tus ojos sea más y más densa... Recuerda, todo es una prueba, en donde la única persona que es tu verdadero obstáculo, eres tú mismo.

ricogilmary@gmail.com