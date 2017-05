Publicarán listado con beneficiarios del Dicom

CARACAS/ AGENCIA - La publicación periódica de listados con la identificación total de las personas naturales y jurídicas beneficiadas en subasta, y de la cantidad de divisas que fueron asignadas en cada caso, a juicio del presidente del Comité de Subastas de Divisas, Pedro Maldonado, combatirá la opacidad en la información que se suministre en torno a la operatividad del nuevo Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante de Mercado (Dicom), y a los ojos de los participantes en estas pujas, y de la opinión pública nacional será garantía de la transparencia que caracteriza el proceso.

Considera Maldonado que es esta una de las novedades del Sistema, que debe ser conocida por la población, ya que la idea es incentivar la participación en el nuevo Dicom, y evitar situaciones como las que se han ventilado informativamente en anteriores modelos cambiarios.

Por su parte, reputados economistas continuaban alertando este sábado sobre lo que consideran la debilidad crucial de la propuesta oficial, determinada por la fragilidad de los incentivos para atraer la masiva participación del capital privado con el fin de motorizar el sistema orientado a equilibrar el mercado cambiario, impulsar la economía productiva y atraer la inversión en divisas del capital privado.

Algunos empresarios cuyos nombres pidieron no ser revelados, coincidieron en que podrían generarse problemas con el Sistema en pocos días, por cuanto no está claro cómo van a movilizar las divisas que les sean asignadas. Creen que el Dicom es una adjudicación virtual no en papel.