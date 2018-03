Pueblo rechaza los apagones de 4x4 porque liquidan economía regional

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Amplios sectores de la vida ciudadana perjudicados severamente por los prolongados cortes de luz, indicaron que de 24 horas que tiene un día, 16 de ellas quedamos sin energía eléctrica, lo cual no sólo liquida las empresas que trabajan con equipos como computadoras, fotocopiadoras, servicios de punto de venta, agencias bancarias, restaurantes, hospitales y comercio en general, se demuestra a las claras, el alto grado de ineficiencia de la principal empresa eléctrica de los venezolanos y resulta muy abusivo e inaceptable cortar cuatro veces diarias el servicio.

Modalidad

Esta modalidad irresponsable del 4x4, traducido en cuatro cortes diario de cuatro horas consecutivas durante las 24 horas del día, no sólo provocan la descomposición de los alimentos que requieren refrigeración, liquidan la economía de quienes trabajan con equipos de computación, maquinaria y electrodomésticos, sino también propician un clima de histeria, desesperación y rechazo total.

“No en balde varios sectores de la vida regional se han lanzado a las calles en protesta por esta tamaña irregularidad, la cual ya raya en el más grande abuso institucional que se recuerde contra el pueblo venezolano en general”. Acotó Judith Prieto, vecina de la urbanización Los Ríos, Pampanito.

-Prácticamente todos los sectores de la vida pública y privada del estado Trujillo y otras regiones como Portuguesa, Táchira, Mérida, y Barinas, nos hemos visto perjudicados de manera continua y abusiva debido a los cortes de energía, los cuales han puesto de cabeza todo intento de tranquilidad y desarrollo, apuntó, José Mejías, del sector La Floresta, Pampanito.

Simple paradoja

No se justifica que en pleno siglo XXI, cuando más bien el Sistema Eléctrico Nacional, con el adelanto tecnológico digital no debería tener fallas, ahora no sólo se presentan los “mega-apagonazos”, sino que además se somete al pueblo a una tortura de 16 horas diarias sin energía eléctrica, especialmente en horas de la mañana, tarde y noche, dijeron algunos vecinos del sector El Tendal, municipio Pampán.

¿Qué sucede en realidad?

En los municipios Pampanito y Pampán, entidades más golpeadas por esta irregularidad, muchos comercios se han visto en la necesidad de cerrar puertas y prácticamente declararse en bancarrota. Lo mismo sucede con las carnicerías, las cuales han tenido que apelar al viejo sistema de comprar “bloques de hielo”, ya que al descongelarse los productos cárnicos, se corre el riesgo de una descomposición general de los productos y por ende hasta de una ola de contaminación general de alimentos.

Lo mismo ocurre con los Cybers, oficinas contables, telefonía celular, pequeños restaurantes, comercios, abastos y empresas en general, las cuales están arrinconadas y sin ningún tipo de defensa o respuesta ante este fenómeno inducido por la inoperancia, la falta de inversión y la nula gerencia.

“Que no vengan ahora a decir que fue una iguana o que Leopoldo López le dio la orden a un grupo de saboteadores para que destruyeran las hidroeléctricas”, dijo en fecha reciente el ingeniero Ismar Adrián, quien es un hombre que conoce a fondo la industria eléctrica porque sencillamente ha estado “dentro del monstruo”, apuntó Antonio Peña, sector Santa Rosa, Trujillo.

Muchos trujillanos todavía añoran los años en los cuales gerentes como José Luis Núñez, Juan Vicente Castro, Cristóbal Páez, Luigi Gianoni, directivos del entonces Cadafe, quienes daban respuestas a las comunidades sobre los problemas eléctricos.

En este sentido, dirigentes vecinales de Pampán como Nelson García, Arcadio Umbría, Juan Chacón y Rafael “La Mocha” Urbina, exhortan a las autoridades regionales y nacionales para que se aboquen con toda seriedad a realizar inversiones y diligenciar lo que haga falta para que se resuelva en la inmediatez posible el problema eléctrico del país.