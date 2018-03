¿Pueden los sueños revelarnos el futuro, o incluso avisarnos de peligros inminentes?

Los sueños son el lenguaje misterioso de la noche. A través de esos símbolos se nos revelan secretos que pudieran predecir nuestro futuro, revelar nuestro pasado, avisarnos de peligros y ayudarnos a obtener ideas creativas. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas en el mundo de los sueños, y cuando llegamos a los sesenta años ya hemos dormido veinte de ellos.

Como seres humanos vivimos en un mundo de símbolos, desde las señales de tráfico hasta las letras que contiene nuestro nombre. La simbología está presente en cada aspecto de nuestra existencia, incluyendo los sueños. Según el Talmud “un sueño que no es interpretado, es como una carta no leída”. A través de los diccionarios oníricos se pueden explorar varias interpretaciones simbólicas, pero sería un grave error no analizar el significado desde el punto de vista personal. Tu eres un ser único y por tanto debes encontrar tus propias interpretaciones, porque te conoces. Ningún otro ser humano tiene tus emociones, tus recuerdos, tus experiencias y tu alma.

A través de los siglos la mente soñadora ha sido acreditada como la fuente de grandes revelaciones que han cambiado el curso de la historia. Lincoln soñó con su muerte antes de ser asesinado; Dante reportó que su Divina Comedia le fue revelada en un sueño y cuando murió en 1321, parte de sus manuscritos se perdieron, pero su hijo Jocoso los recobró después de que su padre le mostrara en un sueño donde buscarlos. Genghis Khan decía que los planes de sus batallas se le revelaron en los sueños.

¿Pueden los mensajes de los sueños proceder de una fuente ajena a nuestra imaginación? En tiempos modernos consideramos que cuando dormimos no hacemos nada productivo. Nosotros sabemos que soñamos, sin embargo aunque lo recordemos, rara vez lo tomamos en cuenta. En muchas culturas se le atribuye un valor profético a los sueños. Encontramos esta creencia en la biblia, donde José interpretó los sueños del Faraón(Génesis 41:1-36). Los egipcios nunca dudaron de la importancia de los sueños. El primer libro sobre su interpretación escrito unos 1,360 años A.C. trataba de explicar cuáles sueños eran buenos y cuáles no. Los griegos analizaban sus sueños y cuando padecían una enfermedad física, iban a los templos de “incubación de sueños”, como el que estaba en Epidauro, y bajo instrucciones de los místicos se dormían para recibir en los sueños la respuesta que resolvería sus males.

Carl Gustav Jung, conocido por su gran contribución al estudio del subconsciente colectivo, creía que los sueños recurrentes en la infancia eran una vista previa de nuestro destino.

Soñar ha sido definido como una actividad mental que ocurre cuando dormimos. Se ha comprobado que la experiencia visual existe en todos los sueños, la audible en un cincuenta por ciento y el tacto, olor, sabor y dolor en un treinta por ciento.

El porcentaje de sueño varía según la edad. Los bebés sueñan más de la mitad del tiempo que duermen. Con los años eso cambia, en la vejez dormimos menos horas y soñamos solo el quince por ciento de ese tiempo.

Dormir es una función primordial, y cuando una persona es privada de su cuota diaria de sueño, puede sufrir trastornos nerviosos que la pueden conducir a la neurosis. Aunque no recordemos nuestros sueños, ellos son necesarios para nuestro balance emocional; el mundo onírico es una puerta de escape por donde liberamos cargas energéticas.

Cada noche tenemos más de un sueño, pero usualmente recordamos el último. Los sueños fronterizos son los que ocurren en el momento exacto en que nos dormimos y típicamente se relacionan con nuestras actividades diarias, son sueños que carecen de carácter predictivo. Los sueños de satisfacción intelectual ocurren con las personas que trabajan mucho con la mente, ya que su subconsciente continúa en vigilia. Esos sueños pueden ser premonitorios. Los sueños premonitorios nos avisan de un peligro o nos ayudan a alcanzar el éxito. Por otra parte, hay sueños que te ayudan a equilibrar tu mente: son aquellos donde realizas todos tus anhelos, los que no consigues en tu vida real. Logras en ellos lo que la vida te niega.

Para mí en particular, los sueños que se repiten son enviados por nuestros guías espirituales, y es fundamental encontrarles el significado porque pueden contener un mensaje importante. Frecuentemente poseemos información significativa extraída de un sueño, pero no sabemos qué hacer, y nuestros guías espirituales nos enviarán de nuevo ese sueño con la intención de que recibamos ese mensaje tan primordial. Todos los sueños tienen un propósito, no existe la casualidad.

En otros artículos analizaremos con más detalle la información oracular de los sueños; es el momento de recordar qué soñamos, porqué estamos viviendo momentos cruciales en nuestro mundo físico y espiritual. No se trata de convertirse en adivino o ser un experto en el tema. Todos los humanos poseemos la habilidad de tener premoniciones en nuestros sueños. La diferencia consiste en que algunos les damos a los sueños más importancia que otros.

Antes de terminar, quiero comentarles que aunque a muchos les gustaría soñar con los números ganadores de la lotería, a los números –como símbolos que son- se les han atribuido varios significados, por ejemplo:

▪ cero: cambio en el sector económico y social,

▪ varios ceros: tendrá amor y riquezas,

▪ trece: señal de advertencia,

▪ diecisiete: cura de un mal,

▪ veintiuno: se abren las puertas de la fortuna,

▪ cincuenta: grandes logros,

▪ cien: algo ha llegado a su fin,

▪ nueve: algo negativo sale de su vida.

Si sueña frecuentemente con ciertos números, tal vez desee probar su suerte en un juego de azar, pero recuerde: los números son un lenguaje universal, son una de las formas más poderosas a través de la cual nuestros ángeles, seres superiores y espíritus pueden comunicarse con nosotros.

Alina Rubi es astróloga profesional, certificada por la Asociación Americana de Astrólogos. Instructora espiritual, graduada en Psicología por la Universidad Americana Stratford. Practica lectura de cartas, interpretación de sueños, psicoterapia holística, regresiones, apertura de los registros akáshicos y quiromancia.