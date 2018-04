Rafael Correa descarta involucrarse electoralmente

AGENCIA - El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó de "ineptitud total" la gestión de su sucesor, Lenín Moreno, y descartó en principio involucrarse como candidato en el nuevo movimiento que impulsa, Revolución Ciudadana, durante una entrevista con el medio digital español eldiario.es.

"Yo creo que esto va a estallar. El Gobierno ha demostrado una ineptitud total", afirmó Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, señaló DPA.

Desgobierno de Moreno

"Este tipo (el presidente, Lenín Moreno) está gobernando para tres meses, no para tres años. Esto va a estallar, el problema es hacia dónde estalla", señaló sobre su antiguo aliado, que tras su llegada a la presidencia dio un giro político respecto al proyecto de Correa.

"Es un desgobierno total. Hay problemas de seguridad que no veíamos hace una década", añadió el ex mandatario, que se encuentra en España en una gira de actos públicos y reuniones privadas con dirigentes políticos. Correa asegura que no se va a "involucrar en cuestiones electorales" con el movimiento Revolución Ciudadana.