Rafael Eney Silveira Morales “Lito”

Pascal Quignard - El miedo se oculta de híbridas formas, bajo talantes diferentes que se desplazan entre la ficción y lo real, la fusión de la vida y la muerte y la conjugación entre lo natural y lo espiritual. Según la creencia griega, los muertos que no habían cumplido su ciclo vital impuesto por la naturaleza, estaban propicios a ser convocados al inframundo y luego regresar para atormentar a los vivos, pues quedaban agazapados en sus tumbas esperando cumplir su ciclo para poder descansar de la eterna paz. Muchos de ellos no encontraban la paz hasta tanto no resolvieran los asuntos pendientes que les atan al mundo de los vivos impidiéndoles incorporarse al más allá.

El inframundo, feudo infernal exclusivo del díscolo Hades, severo e indomable que hasta Zeus lo pensaba para formularle cualquier reclamo o petitorio tenía en el hierático y desaliñado Caronte su más eficiente colaborador, quien sentía que sus diarias jornadas experimentaban mermas en la ganancia de óbolos, pérdida que se revela porque aquellos difuntos con deudas pendientes en su tránsito terrenal de pecadores mortales o por cualquier otra circunstancia no podían ser inquilinos en el inframundo hasta tanto no saldasen su compromiso en condición de mortales, de allí que estaban obligados a resolver su situación, por consiguiente clientes menos para el maléfico barquero.

Este preámbulo es una conexión referencial para ubicarnos estratégicamente en la interesante trama del libro El Fantasma de Prospect Park, estupenda obra de Albo Aguasola, escritor y bardo existencialista de aguzada pluma y vivaz heurística narrativa.

A la luz de estas consideraciones, concurre destacar que en El Fantasma de Prospect Park el autor deja ver que las bajas pasiones han conducido a gustos ruinosos y al vicio, desatinos de la condición humana que son debatidos con penetrante filosofía en una pedagógica diatriba dialéctica entre los personajes cuyas doctrinas son razonadas con metódicas reflexiones y desafiantes erotemas que estimulan al lector a mantener una postura crítica ante los personajes que desarrollan la polémica performance. El Fantasma y Onelio, el primero elocuente y filosófico, el segundo pragmático, calculador y lacónico. Cada cual con sus apropiados argumentos ante contrastes apasionados en ámbitos de lo absurdo y lo sardónico.

Dentro de esta perspectiva, la dupla de personajes con disímiles características proyecta ingenio y cualidades parlamentarias con excepcionales argumentos que integran activamente al lector a la trama. Las preguntas, las reflexiones, las agudas posturas críticas y la construcción de los diálogos con seductora gracia irónica que les inserta Aguasola se constituyen en atrayentes lecturales para efectuar un abordaje exegético con esmero y profundidad de enfoque. De igual manera, se produce la construcción de intelectivas conjeturas que conminan al lector a elaborarse sus propias conclusiones.

Aguasola con la agudeza y experticia de escrutador de las pasiones humanas, hace resplandecer en su relato, un discurso existencialista provisto de una prosa vigorosa, emocionante y patética en la cual descifra múltiples tensiones resultadas de variaciones contrastantes, producto de las visiones antagónicas del duende y Onelio sobre la vida y la axiología que rige al hombre. Aguasola, habilidoso narrador de matiz punzante a través de sus polémicos personajes parte de aquella postura literaria de Lamartine: “Lo sublime abruma, lo bello engaña, sólo lo patético es seguro en el arte”. En El Fantasma de Prospect Park converge el filosófico criterio existencialista de Sartre y la picaresca del Siglo de Oro Español sin que estos dos contextos comprometan la axiomática y asaz propiedad creativa del novelista.

Es innegable que en esta propuesta literaria hay una manifestación indiscutible en la legitimidad artística de Aguasola al lograr que en la diatriba dialéctica se produzcan disquisiciones relacionadas con las virtudes y los vicios, la moralidad y la depravación, así como los perniciosos antivalores del egoísmo y la ambición que conducen a la miseria humana. Sin duda que hay una agudeza visible y a la vez edificante que tendrá un impacto moral en el lector.

El irascible espectro y Onelio son personajes caracterizados acertadamente por Aguasola, son dinámicos y astutos, rebeldes y ladinos, hirientes y protagonistas de parlamentos con brillantez argumental, ávidos en el disfrute discursivo, amén de estar dotados de lógica profunda presente en diálogos vehementes y exaltados para dirimir contrastes apasionados. El Fantasma de Prospect Park se ha convertido en bestseller y exitosamente se abre caminos en el mundo de la literatura propiciando un renovador estilo para satisfacción de los lectores exigentes y de regusto literario. Su metodología estructural es un eslabón en el que se unen armoniosamente el argumento, la didáctica, la crítica a la condición humana y el estilo con la idea de emplazar la inteligencia y sagacidad del lector usando una perspicaz técnica dialógica que define los perfiles psíquicos de los personajes ante la vida y la existencia humana en un escenario tétrico contentivo de lo absurdo y lo real.

Un detalle relevante presente en El Fantasma de Prospect Park, además de su sagaz interactividad dialéctica, es que Aguasola despliega una prosa rica en elegancia estilística y riqueza lingüística con aires poéticos. El Fantasma que en vida fue soldado y poeta durante su paso terrenal musita en el tétrico silencio nocturno del parque: “Soy noche aun, derramada sobre un sillón de cuero, sobre un párpado vencido, o sobre el pájaro desollado por la uña del terror. Soy noche sobre la soledad del mundo, sobre los vastos imperios, sobre el cántaro que reposa o los pétalos caídos, de algún rosal amarillo que floreció a destiempo. Soy noche ahora, tú lo procuraste, de no haberlo querido no hubieses dejado apagar el leño. Soy noche ¿Y qué más da? “.

En línea con la idea anterior, notamos que en cuanto a la destreza narrativa y riqueza lingüística exhibida por Aguasola en El Fantasma de Prospect Park, resulta interesante comentar que su prosa es ágil y precisa en la cual cada adjetivo se ajusta adecuadamente al sustantivo, derivando de cada párrafo un agradable y sugestivo efecto retórico, convicción inequívoca de un recorrido placentero por la ubérrima fabla cervantina para deleite intelectivo del lector. La actitud descriptiva física y moral de los personajes (El Fantasma y Onelio), revela que son criaturas deseosas de ser ellos, convencidos de lo que hacen, por qué lo hacen, asimismo de sentirse felices por lo hecho, empero extraviados en un mundo sin sentido, lleno de episodios y laberintos de enigmas con propósitos existenciales, propicios al naufragio en el tormentoso piélago del infortunio.

Al final de El Fantasma de Prospect Park, Aguasola, prolífico narrador, cuentista y cautivante poeta nos entrega una excitante antología de fragmentos de otras de sus famosas obras que fomentan la creación literaria latinoamericana. En poesía: Cansancio, Poema 11, Aquella la que se murió en mis brazos, El Grano y 31. Novelas: Vasonegro, Lalluviayelbarro y Policarpa. Dos didácticos ensayos filosóficos ElEnergúmeno y Elsepulcrodelosbonitos. Los cuentos: Así, El llanto de los Silenos (Alegoría a la vejez), Estaba en el cañaveral y La canción del grillo.