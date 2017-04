“Rangel Silva me tendrás que entregar la Gobernación”

ENDERLIN HERNANDEZ - Este sábado, la secretaria general de Avanzada Progresista (AP) en el estado Trujillo, Iraly Guerrero, a través de una rueda de prensa respondió a unas acusaciones donde se le culpa de ser la propulsora de la violencia en la entidad.

Manifestó la dirigente política regional que una vez más el gobernador Henry Rangel Silva, actuando de manera misógina, arremete en su contra, intentando desprestigiarla para sacarla del ruedo político, pues conoce con sobradas muestras, el grado de aceptación que ella se ha ganado en la colectividad.

“El mandatario regional en su afán desenfrenado por mantenerse en el poder, aún en contra de la voluntad del pueblo, se lleva por delante a quien sea, vilipendiando descaradamente a la Constitución y acosando a los promotores del cambio. De manera cobarde me endosan unas fotos forjadas que pertenecen a otros estados y me acusan de utilizar instrumentos que nunca en mi vida he visto, mucho menos manipulado. Si yo fuera vocera de la violencia no tuviera 20 años de servicio en la educación”, aseveró.

Razón del “ataque”

Sostiene Guerrero que estas “arremetidas” por parte del Premier regional obedecen al temor que tiene de salir del Palacio de los Duendes; en este sentido dijo que “Rangel Silva sabe que soy una gran opción para ser la próxima regidora de Trujillo y por eso me ataca como mujer, madre y profesional; no obstante, le digo que muy pronto me tendrás que entregar la Gobernación”, agregó.

Continuó diciendo que al mandatario regional le quedó grande la administración de Trujillo, y pese haber sido Ministro de la Defensa, fracasó en la seguridad, por eso el estado está comandado por bandas delictivas que se pelean los territorios. Por si fuera poco, agrega, ahora es blanco de grupos paramilitares y colectivos que delinquen a plena luz del día bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad.

Cuestiona Iraly Guerrero el desempeño de la Fiscalía del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo a la que llama “defensoría del puesto”, frente a las constantes violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela. “Nos enfrentamos a un Estado forajido donde los colectivos y paramilitares gozan de beneficios semanales como dotación de alimentos, motos, armas de alto calibre, cauchos, entre otros, mientras que los venezolanos se mueren de mengua por la ineptitud de los gobernantes”, sentenció.

Vil bajeza

Por su parte, Justo Mendoza, miembro de la dirección nacional de AP, expresó vía telefónica su solidaridad con Guerrero y con todas las damas venezolanas que son maltratadas por el régimen. Señaló que dichas acciones son parte de una estrategia de desprestigio, amenaza y presión por parte de un gobierno que se ve perdido frete al rechazo de la ciudadanía y que se vale de grupos paramilitares para amedrentar a quienes le adversan.

“Con estos actos de vil bajeza contra una mujer, el gobernador Rangel Silva pretende amedrentar los liderazgos de la oposición, tratando de acallar, inmovilizar o hacer retirar a los dirigentes políticos que han demostrado tener solvencia moral, capacidad para salvar a Trujillo y para buscar una salida electoral. Insisto en que el Gobierno lo que quiere es seguir contando muertos, mientras nosotros queremos contar votos”, concluyo.