NOELIA OROZCO | CNP 21.574 - En rueda de prensa ofrecida ante los medios de comunicación social, el Diputado en la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares señalo varios detalles de lo que él considera ser los actos de corrupción nunca antes visto en la entidad. Indico que el gobierno de Rangel Silva ha superado la corrupción del ex gobernador Hugo Cabezas, “Puedo decirlo con responsabilidad como Parlamentario, y miembro de la comisión de contraloría de la AN: El gobierno de Rangel Silva es uno de los gobiernos más corruptos del país”. Puntualizo.

Al mismo tiempo manifestó el también secretario general de Primero Justicia (PJ), que a través del gobierno de Rangel Silva, se han acentuado todos los males, los corruptos se han beneficiado haciendo negocios expropiándole a empresarios e industriales para entregársela a una mafia que las ha quebrado, por ello a su juicio el primer mandatario regional, de la gobernación pasará directamente a la cárcel de Trujillo, destaco el Parlamentario.

Casos concretos

Entre los casos que dio a conocer Conrado Pérez Linares, dijo que en lo que va del año cemento andino ha funcionado solo una semana, “Los corruptos piensan poner en funcionamiento la planta que construyeron los chinos y abandonar la que existe, porque no fueron capaces de prever el agua y la electricidad para funcionar los dos plantas” –agrego- Los corruptos quebraron el central Motatán, de igual manera pretenden por medio de la represión solucionar el problema laboral que ellos han creado; para nadie es un secreto que al central no llega materia prima para producir, los trabajadores no tienen nada que hacer, y ahora intentan lanzar a la calle a esos padres de familia creando más pobreza y más delincuencia en la sociedad. Indico.

Incapacidad y corrupción

En relación a la activación del plan “Valera Yo Si Te Quiero” por parte del gobierno regional, Pérez Linares expreso ser la mayor muestra de la incapacidad y corrupción de Rangel Silva, en tal sentido abrió las interrogantes a la ciudadanía, al recordar, ¿Dónde están los 33 millones de Bolívares del Acueducto Metropolitano? Se los robaron! Allí están los pozos abandonados en el eje vial por culpa de la desidia mientras el pueblo aguantando sed. Los demagogos ahora intentan decirnos que les interesa la ciudad. Subrayo. “Valera es una ciudad a oscuras, nadie se atreve a salir de noche en la ciudad de las siete colinas, Corpoelec cobra a tiempo, pero no es capaz de poner un bombillo, las calles se han convertidos en guillotinas donde carteristas y asesinos hacen de las suyas. Especifico el parlamentario nacional.

Apoyo a el alcalde José Karkom

En relación a lo que ha venido sucediendo con la alcaldía de Valera, al preguntarle al Diputado en la Asamblea Nacional (AN), si está dispuesto a contribuir por el rescate del referido ayuntamiento, inmediatamente dijo que sí, opinó, que Rangel Silva no pudo imponer a su candidato en la Alcaldía y por eso ha boicoteado la gestión del alcalde Karkom

“La delincuencia se está devorando a Valera, hace poco tres damas trujillanas fueron asesinadas a puñaladas y ningún representante de los organismos de seguridad ha dado respuestas, en Valera incluso en la Casa de Dios le disparan a personas, Valera fue noticia mundial por el atentado contra feligreses en un templo católico”. –continúo- Los niños siguen muriendo, 220 niños murieron el año pasado porque el hospital “Dr. Pedro Emilio Carrillo” está contaminado, y en completo abandonado.

Señor Gobernador: ¡Preparase!

Para finalizar informó que en los próximos días hará entrega del proyecto de ley de Muerte política a los Corruptos. Preparase que de la gobernación van a ir todos los corruptos a la cárcel de Trujillo, porque el pueblo honesto reclama justicia y cárcel para los deshonestos.

También revelo que los niveles de corrupción en los que está sumergido el estado es producto de funcionarios inescrupulosos que expropian lo privado, terrenos, empresas, para luego revenderlo y hacer los grandes negocios con el patrimonio público. Preciso el Parlamentario. Los alcaldes del Psuv se han convertido en mercaderes, traficante del hambre del pueblo, tenemos los expedientes de esos actos de corrupción abalados por Rangel Silva –apunto- En Valera estos corruptos no han sido capaces a través del Fudet del candidato frustrado de Rangel Silva ni siquiera un urbanismo en 4 años. Vamos a investigar, lo vamos a sacar de su madriguera, vamos a desnudar la mentira y los vamos a llevar a la Cárcel, declaró Conrado Pérez Linares.