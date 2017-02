Félix E. Maldonado Q. | CNP:21.840 - A través de un comunicado que fue entregado a los medios de comunicación social radiales e impresos, la Cámara Municipal de Boconó, fijó posición oficial sobre el aumento de la tarifa del transporte urbano, lo que denominaron arbitrarios, inconsultos e ilegales,

El documento refrendado por los concejales, Abogado Ramón Milla, presidente del cuerpo legislativo local y los demás integrantes, Maribel Díaz,

vicepresidenta, Sandra Palencia, licenciado Napoleón Martorelli, Abogado Pedro Daniel Villarruel y el Tsu Williams Valladares es claro en relación a la posición oficial con respecto al sensible tema.

El citado documento expresa textualmente lo siguiente (…) el Concejo Municipal de Boconó hace del conocimiento al público, que debido al aumento del pasaje arbitrario, inconsulto e ilegal por parte de las Líneas del Transporte Urbano, fuera de toda normativa jurídica y sin haber sido aprobado por el gobierno Nacional o Municipal.

Así mismo expresan (…) Es por ello que exhortamos a los usuarios del transporte a no continuar cancelando estos aumentos que no han sido autorizados por el Ministerio de Transporte Terrestre, que es quien autoriza y fija los parámetros para conceder dichos aumentos.

(…) Como también rechazamos los maltratos verbales que a diario son objeto los usuarios al momento de abordar a las unidades al negarse cancelar este pasaje ilegal, de igual manera el incumplimiento de las rutas y horarios, que establece la concesión de servicio que otorga este ente legislativo.

Amplían la posición oficial en torno al tema del pasaje en lo siguiente (…) es oportuno señalar – indica el comunicado – que las tarifas (carteles) que mantienen fijados dentro de las unidades de transporte son de su propia autoría no autorizadas por la Alcaldía del municipio Boconó.

(…) Así mismo exhortamos a los padres y representantes prestar todo el apoyo necesario con respecto a no permitir que el estudiantado cancele el pasaje, ya que el gobierno nacional a través de FONTUR (Fondo de Transporte Urbano) ha venido cumpliendo con los subsidios estudiantiles con el transporte público. Cabe destacar que el pasaje vigente según Gaceta Nacional y Municipal es de Bs. 60 hasta tanto no se establezca otro aumento (…) Finaliza la misiva oficial con la siguiente posición (…) ya basta de tanta agresión y maltrato con los que aportan el sustento a diario. El mismo fue entregado a este redactor el pasado 6 de Febrero y la misma no tiene fecha de emisión.