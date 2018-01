Rechazan hechos vandálicos en Nueva Bolivia

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - A través de una rueda de prensa realizada en las instalaciones de la Alcaldía del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, se fijó posición sobre los hechos vandálicos ocurridos en instalaciones de Pdvsa agrícola y en la finca del ex alcalde Willian Díaz.

En su intervención la alcaldesa Ana Rivera manifestó su rechazo total a esta situación que se presentó en fincas propiedad de Pdvsa Agrícola ubicadas en la población de Palmarito y en la parcela del Dr Willian Díaz, en la comunidad de Muyapá, donde de manera criminal sacrificaron un gran número de ganado que se encontraba en dichas fincas.

Expresó que estos hechos no se trataron de “hambruna”, sino se trató de hechos vandálicos de una agenda de la derecha que sigue tratando de generar violencia, pero que afortunadamente la información del Poder Popular y la intervención de los cuerpos de seguridad se ha logrado neutralizar estos hechos. En cuanto a la situación del ataque a la finca del Dr Willian Díaz, dijo: ¨nos solidarizamos totalmente con este amigo que durante más de 14 años ha venido trabajando en nuestro Municipio, y que seguirán trabajando en la atención y solución de las necesidades de nuestro pueblo¨. Mencionó.

Por su parte Willian Díaz, afectado por estos hechos manifestó que lo sucedido en su propiedad fue un pase de factura por todas las victorias que ha logrado la revolución en el Municipio, dijo que ¨seguiremos adelante en defensa de este proceso ya que no estamos acostumbrados a tener grandes bienes, pero rechazamos la forma criminal conque atentaron contra el ganado, pedimos todo el peso de la ley para quienes cometieron estos hechos y agradezco el apoyo que me han dado desde las diferentes comunidades¨. Acotó el ex alcalde.

Por su parte, el ingeniero, Jesus Ramírez, representante de Pdvsa agrícola, expresó su rechazo a estos vandálicos que buscan desestabilizar el gobierno y el atentado de que fue objeto esta empresa socialista, por lo cual espera que estos hechos no se repitan, agradeció el apoyo que los cuerpos de seguridad han prestado a la empresa.

