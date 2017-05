AN rechazó convocatoria a una asamblea Constituyente

CARACAS / AGENCIA - El Parlamento aprobó este martes un acuerdo en rechazo a la “fradulenta” convocatoria a una supuesta Asamblea Nacional Constituyenter no electa democráticamente.

El diputado y secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, afirmó que con la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno quiere evadir la consulta popular, y apela por unas ”elecciones corporativas”.

”Este es otro capítulo del golpe de Estado continuado, lo que explica estas vagabunderías del gobierno es que el gobierno no quiere contarse, cómo se explica que el gobierno convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, y no hace las elecciones que ya están vencidas, que son las de gobernadores, sabemos que no las hace porque las va a perder”, expresó en la sesión de la Asamblea Nacional de este martes que debate el anuncio hecho ayer por el presidente, Nicolás Maduro.

Ramos Allup adelantó que no quiere conversar con nadie del gobierno sobre este tema. ”A mí que no me llamen”.

Golpe de estado continuado

Por su parte, el parlamentario, Juan Miguel Matheus, reiteró que existe un Golpe de Estado continuado que alcanzó su máxima expresión con “el intento de dinamitar la Constitución de 1999”.

“Maduro pretende realizar esta farsa sin referéndum consultivo necesario y la elección popular de constituyentistas”, advirtió.

En ese sentido, Matheus recordó que el jefe de Estado solo tiene poder de iniciativa, quien convoca la Constituyente es el pueblo a través del voto universal. En la sesión estuvo ausente la bancada oficialista.