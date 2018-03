Reconversión refleja la terrible hiperinflación que hay en el país

CARACAS / AGENCIA - El integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, destacó este viernes que la calibración del nuevo cono monetario en los cajeros automáticos del país no se puede hacer en dos meses y aseguró que no vale la pena una nueva serie de billetes.

“La intención de la reconversión es intentar esconder la hiperinflación. El problema grave es que llegue junio y nos quedemos sin los billetes viejos y nuevos”.

Guerra exhortó al gobierno a corregir este problema de la falta de efectivo. “Se denota que hay mucha improvisación en la actualización del cono monetario. Lo que va a pasar es con una inflación promedio mensual de 50% a partir de junio en un año y tres meses el cono monetario ya no sirve”.

A juicio del parlamentario “la reconversión arrancó mal por dos razones: operativa, por poco tiempo, para adaptaciones al sistema; y arrancó mal en lo económico. Ninguna reconversión económica exitosa se ha hecho sin que previamente se adopten medidas económicas para asegurar que los nuevos billetes van a tener poder adquisitivo”.

Dijo además con la puesta en marcha del Petro, Venezuela podría tener un caos monetario.

"Vamos a un sistema bimonetario donde circularán el Bolívar y el Petro para las transacciones. Si ello es así se reafirma la tesis de la AN de que el Petro es una forma de deuda porque una moneda es pasivo de quien la emite. Agregue el Panal y Elorza y puede tener un caos monetario", afirmó el parlamentario.

Salida de Maduro

Por su parte el diputado Carlos Valero aseguró que la reconversión monetaria no resolverá nada, sino que, por el contrario, agudizará la actual crisis económica.

"La solución es la sustitución de Maduro, porque se niega a eliminar la política de controles, a permitir que la Asamblea Nacional controle el gasto público y hace todo lo posible para que continúen las sanciones de EE UU“, señaló Valero.

"Seguirá la impresión de dinero inorgánico, los factores que permitieron esta inflación y el control de cambio. La eliminación de los tres ceros al bolívar no se cumplirá para el 4 de junio, como ocurrió con el plan de sacar de circulación el billete de 100 bolívares. En dos meses no harán el cambio del cono monetario, no lo podrán hacer. Llegará el 4 de junio y veremos que no estarán listos los billetes”.