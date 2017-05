A referendo cambios en la Constitución

CARACAS / AGENCIA - La dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, Mary Pili Hernández, aunque considera que la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- es un espacio importante para dialogar sobre el proyecto de país, expresó preocupación ante la posibilidad de que el desarrollo del proceso se desvirtúe.

“Para mí no existe ninguna posibilidad de cambiarle ni una coma a la constitución nacional si eso no pasa por un referendo donde el pueblo venezolano apruebe o no el texto constitucional que se vaya a obtener”.

“Tiene que quedar claro desde ahora, antes de elegir a los constituyentes, que cualquier cambio o modificación o nuevo texto de la constitución nacional, tiene que ser aprobado o negado por el pueblo, tiene que someterse a referendo para que sea el pueblo venezolano el que diga si quiere o no ese nuevo texto. Esta constitución de 1999 nosotros la aprobamos por referendo y mal podríamos hacer nosotros si aprobamos esta constitución sin un referendo”, subrayó en entrevista a Germán Ferrer en Globovisión.

Considera que hay que precisar cuánto tiempo durará el proceso para aprobar la ANC. “Es importante porque este es un problema de principios, no es por oponerse a la ANC que es la depositaria del poder originario, es un supra poder está por encima de los cinco poderes, incluso de la constitución nacional. Es muy peligroso que nosotros le demos un poder indefinido a 540 personas sin decirles tu poder va a durar cuánto tiempo (…) Tiene que estar claro antes de elegir a los constituyentistas cuánto tiempo va a durar la ANC”.