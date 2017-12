Régimen de Maduro es una amenaza para Latinoamérica

Agencia - David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo y dirigente opositor en el exilio, advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro representa una amenaza para los países de Latinoamética.

Dos meses y medio después de haberse exiliado para evitar su detención, Smolansky visitó Bogotá para denunciar la crisis que vive Venezuela, la que calificó como política de persecución.

"El régimen de Nicolás Maduro no solamente es una amenaza para 30 millones de venezolanos, hoy representa una amenaza para cientos de millones de latinoamericanos, especialmente los países vecinos como Colombia y Brasil".

A su juicio, interpretar lo que sucede en Venezuela de manera aislada es un error.

"Me he impresionado cómo no hay tanta información en los medios de comunicación extranjeros y la comunidad internacional sobre lo que ha pasado con los alcaldes: no ha habido autoridad en estos años más perseguida que la de los alcaldes", alertó.

Según el político, "trece alcaldes han sido destituidos en Venezuela, seis han pasado por la cárcel y los demás están en el exilio”.

"Representamos nada más y nada menos que diez millones de personas, es decir, un tercio de la población venezolana cuando consideramos que nuestro país tiene 30 millones de personas", agregó Smolansky.

Para salir de la crisis, Smolansky consideró que se deben retomar las protestas "pacíficas y no violentas" como mecanismo de presión, generar un quiebre en la Fuerza Armada que, aclaró, no pasa por un golpe de Estado sino por la exigencia de que "obedezcan la Constitución", y la presión de la comunidad internacional.

"No podemos menospreciar los esfuerzos que se hagan en la comunidad internacional", consideró.

Recordó las sanciones contra el gobierno de Maduro aprobadas por EE UU, Canadá, la Unión Europea e iniciativas como el Grupo de Lima, que calificó como una de las más importantes en América Latina para "rescatar la democracia en Venezuela".

"El Grupo de Lima a partir del año que viene (...) debería empezar a plantearse si sanciones como las que se ha implementado en Canadá, EE UU y las que ha implementado la Unión Europea también se empiezan a hacer en América Latina", afirmó en referencia al mecanismo integrado por Argentina Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.

Entre las medidas, mencionó que a los altos funcionarios del gobierno de Maduro que se desplacen por ciudades latinoamericanas se les empiece, por ejemplo, a impedir ese tránsito, se les embarguen sus propiedades o "cuentas millonarias".

"Yo no tengo duda que la peor crisis que hoy existe en el hemisferio occidental es la de Venezuela", complementó.

“Una hambruna como muchos países del África subsahariana, niveles de violencia como los que tuvo Medellín hace 30 años y un régimen autoritario como el que vive Cuba”.

En ese contexto, advirtió que el tema de migración se va a complicar en la frontera colombo-venezolana y en la brasileño-venezolana.

En relación con la reciente condena a 18 años de cárcel impuesta en EE UU a dos parientes de Maduro, consideró "grave" y una muestra de que es una amenaza para la región.

"Es un régimen que maneja el negocio lícito más grande del planeta, que es el petróleo y (...) que está presuntamente vinculado al negocio ilícito más grande del planeta, que es el tráfico de drogas", afirmó.