Renuncia concejal de Escuque

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - En atención al llamado de su propia conciencia, el concejal Amir De Jesús Milella Quintero, hace pública su decisión de renunciar al cargo que venía desempeñando en la alcaldía de Escuque, por considerar que es hora de hacer la política de una nueva manera.

“Tomé la determinación de separarme permanentemente de mi cargo como Concejal, pues así me lo dicta la conciencia, es momento de una nueva forma de hacer política, ciencia loable para servir a los demás, comenzando por dar ejemplo, no podría ser crítico del régimen haciendo omisión con la irresponsable actuación del CNE de no convocar elecciones en los lapsos establecidos en nuestra “Constitución” y la “ley orgánica del poder público municipal” de manera continua”, refirió el edil.

Se recuerda que Milella Quintero, militante de Voluntad Popular (VP), fue electo concejal el pasado 08 de diciembre del 2013, con el respaldo de la tarjeta Unidad Democrática y el apoyo de los ciudadanos de esta población, con más del 20% de los electores de la circunscripción del circuito N°1 correspondiente a la Parroquia Escuque.

Irresponsabilidad

Rememora el declarante que los representantes edilicios de la cámara anterior, permanecieron 4 años más sin previas elecciones, así como el Gobernador del Estado un año más de su cargo sin elecciones y ahora, nuevamente, nuestros cargos se mantienen hasta que el CNE le provoque llamar a elecciones.

Pedimento

Dijo el informante que algunos dirigentes políticos vociferan “la continuidad”, permaneciendo en estado de confort pero alejado de la realidad que demanda el país, formando parte de los que carecen de valores éticos.

De igual forma le resulta muy difícil pensar “que a los representantes de AD se les haga más fácil convenir con los ediles oficialistas que con el mismo factor de la Unidad Democrática, para permanecer en el mal llamado “pacto de gobernabilidad” que no se requiere, puesto que todo lo positivo que venga a favorecer al pueblo evidentemente no tendrá objeción alguna”.

Pacto “pumagasa”

Por otra parte se suspendieron en estos 3 años de “pacto pumagasa”, adicionó-, las sesiones de calle y en sectores populares que se iniciaron en el año 2013, período que fue presidido por el concejal y amigo Guillermo López con la intención de recoger las inquietudes de cara a la sociedad escuqueña y permaneciendo en constante interacción.

Citó que no existe dirección política en el Municipio ni en el Estado, pues de haber existido se hubieran tomado las correcciones pertinentes y oportunas ante la lucha de egos. “Salgan del cuarto de los espejos. Es lo que demanda la Nación”.

Afirmó Milella que seguirá en la lucha pues no requiere de un cargo para tal fin, “es momento de cambio y debemos comenzar con fortalecer nuestra dignidad y conciencia electoral depurando el sistema político de dirigentes que se prestan para hacerle el juego al gobierno”.