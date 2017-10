“Respetamos al IND pero somos autónomos”

Gabriel Montenegro - Una candente pero provechosa asamblea pública se efectuó la mañana de ayer en el área externa de la Casa del Ajedrez Aleidy Martínez, donde la directiva en pleno de la Unión Glorias Deportivas del estado Trujillo, organización que ahora será denominada Glorias Deportivas del estado Trujillo (Glodetru), entre ellos José Manuel Piña, Eleticio Aguilar, debatió junto a sus afiliados todo lo relativo a las actividades realizadas a nivel de la gobernación del estado, enlace institucional, legalidad gremial y logros a futuro e informe de gestión.

Nelson Cabrera, vicepresidente de las glorias regionales hizo la presentación exhortando a los presentes a mantener una actitud seria, leal y clara, ya que “hay por allí mucha gente con doble cara que al parecer no juega limpio a nuestra organización de quienes esperamos sean más sinceros”. Manifestó su respaldo irrestricto a la unidad y reafirmó su intención en consolidar un grupo que conquiste todas las nobles metas propuestas.

AUTONOMÍA NO NOS LA REGALÓ NADIE

El presidente José Manuel Piña, se refirió a la reciente reunión con el representante de Fundaexar Jorge Solórzano, quien no vino a solucionar nada, sino “Trajo un solo propósito,; el de tratar de deslegitimar nuestra legalidad y supeditarnos a la Fundación Nacional, cosa que no podemos hacer puesto que nosotros somos autónomos y eso nadie nos lo ha regalado, incluso con el alto grado que tenemos por el IND y sus autoridades, pero nosotros funcionamos aquí”.

Agrega Piña que ese principio de autonomía no se discute, y el propio Solórzano dijo luego de la reunión de la semana pasada al ser requerido sobre ¿cómo quedaban las Glorias Internacionales?, que quienes quieran formar parte de las Glorias Internacionales que podían hacerlo libremente.

“Desde hace varios años a José Campos, Nelson Cabrera y a mí supuestamente nos expulsaron de las Glorias Internacionales, pero tal como lo dijo Solórzano “el IND es el que paga”, estamos cobrando normalmente”.

NO SE OBLIGA A NADIE

Reitera Piña que las “puertas están abiertas a quienes quieran irse de la organización”, no se limita a nadie y cada quien puede elegir libremente si quiere pertenecer a otra instancia, en este caso la Fundación Glorias Deportivas de Venezuela.

TRABAJAR POR TODOS

“Nuestro objetivo es el bienestar común, en conformar un equipo de gente que con sus propios méritos se ha ganado el título de “Gloria”. A ninguno de los que aquí estamos nos regalaron ese derecho, porque con justicia lo hemos conquistado, con cada uno de nuestros currículos y trayectoria deportiva ”-subrayó tajante.

En cuanto a los Juegos Nacionales, no comprendemos cómo el IND, que nos ha avalado en todas las oportunidades que hemos acudido y conformado selección del estado Trujillo, ahora decide que tenemos que pasar a la Fundación Glorias para poder acudir”.

De la reciente reunión salimos con una derrota momentánea, porque en Trujillo no aceptamos las imposiciones, la conducta dictatorial y los manejos no muy claros de los recursos; es por esta razón que a Trujillo no lo quieren mucho en el IND.

GOBERNADOR HRS LOS RESPALDA

Informó que ha tenido mucha aceptación por parte del gobernador Henry Rangel Silva en cuanto a los planteamientos para la institución y todos los afiliados, además del respaldo del Indet y específicamente Medardo Fernández, a quien agradecemos profundamente.

“Nuestro propósito es unirnos y conformar un bloque sólido, con la misión de dignificar a quienes tanta gloria le dieron a Trujillo y a Venezuela entera, pero tenemos que estar firmes en nuestra sana tarea”- finalizó Piña.