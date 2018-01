Revolución Educativa: Una realidad positiva

* Benito Flores - La Revolución Bolivariana ha demostrado con hechos la dignificación del magisterio venezolano desde todo punto de vista; para nadie es un secreto la dotación de computadoras Canaima a los estudiantes y docentes, la dotación de textos escolares, el morral escolar, el servicio de comedor para todos los estudiantes.

En materia laboral se han firmado 8 contratos colectivos y vale recalcar que los 2 primeros fueron firmados durante la IV República y los 6 últimos fueron firmados por la Revolución Bolivariana y el último que aunque se vence en marzo de 2018, ya el camarada Presidente Nicolás Maduro autorizó adelantar la discusión para la posterior firma de la Convención Colectiva Única y Unitaria de las Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde se consagrarán los derechos nuevos y se ratificarán los permanentes que durante la lucha histórica hemos alcanzado los trabajadores de la educación. Así serán 7 Contratos firmados en Revolución.

Para dignificar a todos los trabajadores se ha logrado que el 98 % del personal sea titular en su cargo, se están cancelando jubilaciones del año 2017 y la meta es que todo el trabajador que salga jubilado reciba sus prestaciones sociales en un lapso no mayor de 60 días.

En materia de formación al personal docente para fortalecer la calidad educativa, se creó el Programa Nacional de Formación Avanzada (PNFA), según Gaceta Oficial número 41.168, de fecha 8 de junio de 2017, como el conjunto de actividades académicas centradas en la investigación e innovación, en la creación y la recreación de saberes dirigidos a educadores en ejercicio, para que el docente venezolano continúe sus estudios de manera gratuita y pueda obtener su grado académico de especialización, maestría y doctorado, con un enfoque sociocrítico, con una visión dialéctica, transformadora, a través de la Investigación Acción Participativa Transformadora y la reflexión pedagógica como ejes de formación.

Sin lugar a dudas en Venezuela se vive una Revolución Educativa, logros dirigidos a los estudiantes, a los trabajadores y formación permanente y gratuita de los maestros y maestras, para romper con las viejas estructuras.

Con este breve análisis, no pretendo decir que no existen problemas en las instituciones educativas, todos los trabajadores de la educación sabemos nuestra realidad, hay logros que seguramente falten por adquirir o mejorar, como por ejemplo fortalecer el Sistema de Alimentación Escolar, disminuir los años de servicio, mejorar los planes de salud o aumentar los días para calcular el bono vacacional. Seguramente en las próximas Convenciones Colectivas la Revolución Bolivariana seguirá garantizando mejores condiciones laborales para los trabajadores, de eso no debemos tener ninguna duda. Ha sido la Quinta República la que ha fortalecido la educación en nuestra Patria.

Vale la pena preguntarnos, si la Revolución Bolivariana y el Estado Venezolano nos brindan logros y reivindicaciones en materia educativa: ¿Qué hacemos nosotros para dignificar nuestra profesión?

* @BenitoFlores18