Ríos de la Panamericana requieren de canalización urgente

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Recientemente familias que residen en las cercanías de los ríos El 15, Pocó y Aguacil, ubicados en el municipio Julio César Salas del estado Mérida, alertaron a los organismos e instituciones pertinentes a fin de tomar medidas serias ante el posible colapso de los muros de contención de los referidos afluentes por falta de mantenimiento y canalización, así como también, el desbordamiento por las consecuentes lluvias registradas durante las últimas horas en la zona Panamericana.

Por su parte, Erasmo Pirela, agricultor informó su preocupación ya que su cultivo se encuentra comprometido de continuar las lluvias y generar el aumento del caudal. Pirela aseguró que las precipitaciones generadas las últimas horas trajo como consecuencia que gran parte de su parcela se inundara por las aguas amenazando con perder tramos enteros de cultivos de plátanos y yuca. ¨Mi plantación y mi vivienda están siendo perjudicadas por las aguas crecida del río que pasan justamente en medio de todo lo que es el sembradío. De continuar lloviendo mi casa será arrastrada¨. Puntualizó.

Sin respuestas

El declarante confirmó que estas eventualidades han sido reiteradamente informadas con fotografías al alcalde de la entidad, sin embargo, las soluciones no han llegado. Seguidamente, la fuente recalcó que las vías hacia el sector Mesa Bonita fueron destruidas, lo que ha hecho que las comunidades se mantengan incomunicadas. ¨La vías no tuvieron ningún tipo de mantenimiento los muros cedieron y generaron la emergencia quedando afectados todos los productores de esa zona¨. Destacó la fuente.

Recorrido

El concejal de Acción Democrática, AD, Nuilmer Vielma, quien en una reciente visita por los sectores en cuestión confirmó la denuncia formulada por algunos vecinos y campesinos pertenecientes Aguacil y de la comunidad El 15, mencionó que ¨Esta situación es realmente preocupante, sobre todo para quienes viven y tienen sus siembras en este extremo del Municipio. En varias oportunidades hemos llevado a la Comisión de Ambiente y Servicios del Concejo Municipal la gran necesidad que existe para canalizar estos afluentes que amenazan a los productores y que debido a las lluvias de los últimos días los cauces de dichos ríos están desbordados y atraviesan las parcelas de estas personas, quienes poseen cultivos importantes de plátanos, yuca y otros rubros¨. Aseveró el edil.

Llamado

El legislador por la tolda blanca elevó el llamado a los organismos competentes para que actúen lo más pronto posible y se eviten grandes emergencias. ¨El llamado es para que se tomen las medidas urgentes del caso ya que es el verdadero deber de los representantes que en su momento fueron elegidos para atender el llamado de las comunidades y no ser ajenos a las responsabilidades propias del cargo que desempeñan, no es necesario que pasen estas cosas para que sean atendidas las comunidades, ya cuando hay pérdidas que gracias a Dios son plantaciones y no son vidas humanas¨. Dijo.

Recomendación

Vielma dio a conocer algunas recomendaciones que deben complementarse en planes de prevención y mantenimiento. ¨Es importante que se incluya en los proyectos municipales asuntos de prevención en todos los casos de vías, ríos, sequías, muros, entre otras a tiempo, ya que si los gobernantes no se han dado cuenta nuestro Municipio más del 90% es rural (agrícola), a lo cual no se le ha dado la importancia del caso cuando se han realizado los planes de inversión y ejecución de obras¨.

massielviloria@hotmail.com