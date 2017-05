Rosmel Camacho se aferra a la esperanza de un mejor porvenir

CARLOS BRICEÑO CONTRERAS CNP: 23.325- La vida le puede cambiar en cuestión de segundos a las personas, o al menos, ese fue el caso de Rosmel Camacho, joven que perdió el movimiento en sus piernas tras recibir un disparo hace aproximadamente nueve años; sin embargo, con su historia, este muchacho demuestra que cada quien decide si aferrarse a la mala experiencia o mantener la esperanza en un mejor porvenir.

Con su sonrisa trata de disimular la impresión que le produce haber sido elegido para protagonizar esta semana la edición del Detector Curioso. Su condición la asume con tanta fortaleza que parece ignorar que es ejemplo para todo el que le rodea.

¡Admiración!

La mirada tierna de su sobrino, niño de aproximadamente ocho años, quien se encuentra cerca en el momento de la conversación, revela la admiración que sienten los familiares de Rosmel al escucharlo hablar de sus vivencias, y más aún, al verle trabajar como comerciante informal en las cercanías de la parada de Bus Trujillo, en Valera.

"Me dieron un disparo hace nueve años, con eso me cambió la vida por completo. Antes era una persona que no dependía de nadie (...) ahora se me hace más difícil hacer las cosas, pero aquí estamos, en la lucha", dice el entrevistado.

Susurra que el sujeto que le disparó "me había agarrado idea, ya se habían presentado varios inconvenientes con él y me tiroteó para robarme la moto, en ese entonces yo tenía 21 años".

"Volví a nacer"

No lo dijo, tampoco fue necesario, en esa sonrisa que se dibuja en su rostro se nota que a este joven ni siquiera esa vivencia del pasado le arrebató la alegría y sus ganas de seguir adelante.

"Volví a nacer. Mi vida dio un giro de 180 grados, pero uno tiene que hacer de todo, tuve que aprender nuevamente a ser independiente porque a pesar de las circunstancias la vida continúa", expresa.

Su acento al hablar denota que es nativo de Caracas. Nació el 25 de octubre de 1987 y se vino a Trujillo, junto a su familia, cuando tenía 12 años. "Ahora vivo en el Eje Vial, frente a Macro; nos vinimos para acá porque mi mamá es trujillana. Nosotros somos cinco varones y una hembra, bueno ella", agrega, mientras señala a la chica que se encarga de atender a los clientes que se acercan a preguntar el costo del pan y/o alquilar teléfonos.

Capacitación y anhelos

Comenta que cursó hasta segundo año de bachillerato, pero actualmente estudia en la Misión Ribas con el deseo de capacitarse en Electrónica, pues en el puesto donde trabaja ahora, además de vender pan y alquilar teléfonos, se dedica a la reparación de celulares.

"Desde hace dos meses laboro acá porque la situación está brava y hay que salir a buscar los reales", comenta, al tiempo que asegura, antes del incidente, trabajaba en una empresa asociada a Ven Vidrio, "trabajaba para ellos pero quedé imposibilitado y como era contratado no me pagaron arreglo ni nada; desde ese momento alquilo teléfonos, reparo celulares y trabajo en lo que salga".

Baloncesto sobre silla de ruedas

Este muchacho de piel morena y ojos color marrón, y que lleva puesta una gorra, chemise blanca con rayas grises y un pantalón deportivo de color vinotinto, es atleta trujillano, pues pertenece a la selección de baloncesto sobre silla de ruedas, deporte que ha incrementado su fortaleza para superar las vicisitudes.

"Entrenábamos lunes, martes y miércoles pero debido a la situación que atraviesa el país detuvimos los entrenamientos porque no se consiguen los cauchos para las sillas", refiere. Además, comenta que ha participado en varios campeonatos, "en 2015 fuimos a un nacional en Barquisimeto, quedamos en el 5to lugar".

A quien Dios no le da hijos...

Al ser abordado con relación a su vida amorosa, señala sin disimulo a una chica que llega a su lugar de labores mientras se desarrolla la entrevista, "acaba de llegar mi novia (...) tengo como tres años con ella, se llama Alicia Ramírez y ha estado firme conmigo, apoyándome".

En medio de titubeos, el entrevistado comenta que debido a problemas en su sistema reproductivo, no podrá procrear, sin embargo, él hace honor al refrán: "A quien Dios no le da hijos, San Pedro le da sobrinos", pues en medio de carcajadas menciona: "Naguará, tengo como quince sobrinos".

"Si no trabajo no como",responde al ser interrogado en cuanto a su tendencia política, no obstante, considera que la situación en el país perjudica a los venezolanos al límite de dificultarles la posibilidad de adquirir los alimentos de la cesta básica. "Eso es responsabilidad del gobierno, es lamentable la cantidad de muertos que ha habido, solo por expresar su derecho", añade.

Apegado a su fe como cristiano evangélico, aprovecha la oportunidad para recomendar a los jóvenes que el camino de la delincuencia "no dura mucho, se acaba rápido y tiene sufrimiento a largo plazo, ese camino es malo".

"La perseverancia todo lo puede", ese dicho está muy relacionado a la vida de Rosmel Camacho, joven de 29 años de edad a quien los médicos le dieron la posibilidad de volver a caminar luego de que cumpla su proceso de terapias y tratamientos. "La esperanza es lo último que se pierde", dice, y es que su historia y el anhelo de formar una familia, reflejan que la fe desvanece los obstáculos para alcanzar un mejor porvenir.

