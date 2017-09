Sabana Grande sumida en calamidades y desidia

Marianela Mavares - La comunidad de Sabana Grande, parroquia Manuel Ulloa, municipio Candelaria se encuentra olvidada, masacrada y olvidada por el gobierno regional. Así lo indicó Luis Felipe Rojas, Coordinador de Primero Justicia (PJ) de dicha localidad.

Citó que “a nuestros gobernantes no les interesa el sufrimiento que pasa cada vecino de nuestra comunidad y de todo el estado, solo se acuerdan cuando hay elecciones, pero no se acuerdan de que el pueblo come, debe comprar medicinas y educación a sus hijos”.

Dijo que a través de jornadas de cedulación, odontología y promesas de trabajo, casa y otras, quieren tapar las obras inconclusas de la parroquia Manuel Salvador Ulloa.

Apuntó que no les han culminado obras como el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) que lleva tres años paralizado, que constituye un atraso para la salud. Tampoco han culminado las tres aulas del liceo Doctor Amílcar Fonseca, espacio muy necesario para la educación de los jóvenes de Sabana Grande.

Esperamos por el acueducto “Los Modroños”, adicionó, que tiene 8 años en construcción y mientras tanto, existe un chorro de agua potable perdiéndose. Y la delincuencia está desbordada.

Burla

El declarante expresó “señor gobernador Rangel Silva no se burle del pueblo, usted no merece ganar ni buscar votos en esta parroquia, los obreros del estado se merecen una mejor calidad de vida y un salario que les alcance para comer y darle a sus hijos estudios como debe ser.