Salió a rumbear y lo encontraron muerto

jcolinaarrieta@gmail.com. Edgar José Materano Román (29) la noche del sábado salió con cuatro amigos para disfrutar de una fiesta en una tasca familiar sin imaginar que esa sería su última diversión, la mañana de ayer fue encontrado muerto con dos profundas heridas de arma blanca cerca del corazón, murió desangrado ante la falta de auxilio.

El homicidio ocurrió la madrugada de ayer en plena vía pública del sector El Tablón de Monay, parroquia La Paz del municipio Pampán, el cuerpo bañado en sangre fue localizado cerca de las 8:00 de la mañana por moradores del sector quienes de inmediato dieron parte a la familia que vive cerca.

Una comisión de la Estación Policial de Monay se presentó en el lugar para resguardar el cadáver y el sitio del suceso con el fin de cuidar las evidencias. Funcionarios de la División de Investigaciones de Homicidios Trujillo del Cicpc y de la Unidad de Criminalística de la Delegación Estatal acudieron al sitio para realizar las experticias en busca de huellas y otros elementos de interés criminalístico que los conduzcan a esclarecer este homicidio. El Senamecf trasladó el cadáver a la morgue de Valera para la autopsia de ley, presenta dos heridas por arma blanca: una del lado izquierdo cerca del corazón y otra por un costado.

Edgar José Materano después de disfrutar regresaba a su casa en El Tablón donde vivía con su mamá y hermana, pero no llegó, en la carretera de tierra en la entrada de ese sector, cuando le faltaba poco para llegar a su hogar fue interceptado y lo mataron con arma blanca.

Fue a una tasca

Francis Román, madre de la víctima, presente en el sitio, contó a las autoridades que su hijo salió con cuatro amigos para una fiesta en una tasca familiar en ese mismo sector, les manifestó que no lo esperaran porque de allí iría con su novia para otra parte, preparó jugo de naranja para llevarse a lo mejor para ligarlo con licor, después no supieron más de él.

“Como nos dijo así no nos preocupamos que no durmió en la casa, pensábamos que había amanecido con su novia, pero en la mañana nos vinieron avisar vecinos que estaba muerto en plena vía, en verdad no sé qué ocurrió”, dijo la angustiada madre dejando entrever que lo mataron para robarlo porque no le aparece la cartera.

Los detectives declaran a familiares, vecinos y testigos, ubican a los cuatros jóvenes que salieron a rumbear con la víctima, también buscan a la novia con el fin de interrogarlos para que aporten datos importantes, se conoció extraoficialmente que presenta registro policial por violencia y lesiones pero esto no fue confirmado. La versión que cobra fuerza en cuanto al móvil es la venganza.