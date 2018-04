San Luis y el fútbol del futuro

Gabriel Montenegro - Dura y difícil de superar ha sido la actual crisis que abate a todos los sectores de la vida nacional, donde el deporte es uno de los fundamentos en el desarrollo ciudadano más golpeados por la inflación galopante, haciéndose casi imposible practicar las disciplinas consideradas más “baratas” en cuanto a la exigencia para el bienestar de los atletas se refiere. No es fácil en la actualidad adquirir uniformes calzado deportivo medias y otros atuendos propios de un deportista, mientras la mayoría de los atletas humildes opta por ahorrar esos recursos para su prioritaria alimentación.

La pasión deportiva

En el Valle de San Luis fue activado desde hace varios años un terreno baldío, ubicado a escasos metros del cauce del río Motatán, en el cual cientos de niños y joven es de todas las edades practican sus deportes favoritos, entre ellos beisbol menor, fútbol y softbol, las modalidades de mayor arraigo en esta zona emblemática de las barriadas valeranas.

Un grupo de jóvenes y dirigentes de practicantes de la bondad, encabezados por Jesús Sandrea, Carlos Kamba Rivas, Yorman Duarte, Leonardo Peña, con respaldo de José Luis Suárez, y la Sociedad Civil “Padrinos del Barrio” han iniciado una efectiva cruzada para el desarrollo deportivo, captando no solo el talento desde sus primeros años en la parroquia San Luis y sus alrededores, sino abriendo un mundo de posibilidades para los pequeños grandes campeones del futuro.

Vistosa Jornada

Recientemente se efectuó la XI Jornada Social y Deportiva en la cancha Mobrapz, donde los muchachos de la Sub 10 de Zona Industrial cayó 2-4 ante el Valle de San Luis, Pax Dei dispuso en Sub 14 Barrio La Unión 3 goles por 1, en la Sub 16 los chamos de Valle de San Luis vencieron 3-1 a Los Mangos y finalmente.

No ha sido fácil, tal como dijimos al principio, pero si existe voluntad y ser trabaja duro se podrán conquistar muchas metas para estos muchachos y muchachas que optaron por la práctica sicofísica a pesar de la crítica situación que vivimos.

La idea es consolidar la especialidad y fortalecer las canteras desde sus inicios, con la misión de preservar nuestra entidad como una potencia de innato talento para el balompié, o lo que es lo mismo, garantizar el fútbol del futuro.