San Miguel se queja por un bote de aguas blancas

Massiel Viloria | CNP:10.587 - Recientemente habitantes del sector San Miguel, parroquia Arapuey del municipio Julio César Salas del estado Mérida, denunciaron el malestar que afirman sentir a consecuencia de un perenne bote de aguas blancas que tiene más de 6 meses afectando a la comunidad; así mismo, relatan que el problema ha sido expuesto ante el ente local sin ser tomado en cuenta hasta los momentos.

Por su parte, pobladores comentaron que el constante derrame del vital líquido afecta la vialidad, y hasta el suministro del agua potable hacia las viviendas. ¨Es un problema que debería ser solucionado lo más pronto posible, es un crimen que el agua se pierda de esta manera, cuando tenemos días de escasez y varios sectores del Municipio mendigan una gota de agua para sus quehaceres diarios; mientras aquí en este tramo vemos como se pierde el agua¨. Dijo uno de los denunciantes.

Seguidamente, Sócrates Leal, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo, UNT, en el Municipio destacó que la Municipalidad continúa demostrando su apatía y nada hace para atender los problemas que aquejan a las comunidades del ayuntamiento. Dijo además que el bote de agua se encuentra cerca de la escuela Roberto Picón Lares, es decir en plena vía principal del lugar. ¨ Yo no puedo justificar lo que sucede a lo largo y ancho del Municipio, cada vez son más los problemas y las soluciones no terminan de llegar, en este caso yo dudo que el Alcalde no transite por este tramo y pase por desapercibido lo del bote de aguas blancas, lo vuelvo a decir, lo repito, y lo volveré a expresar por cualquier medio; señores de la Alcaldía, hasta cuándo tanta desidia, preocúpense por lo que les compete. Me niego a creer que por lo menos si al ciudadano alcalde Silvio Torres, no le importa nuestro pueblo, me imagino que a alguien dentro de la Alcaldía si le importe, por eso le hago un llamado a la Dirección de Servicios Públicos a que envíen una cuadrilla y solucionen un problema que es de todos¨. Afirmó Leal.

Latente inseguridad

Por otra parte, puntualizó el declarante y dirigente social que la inseguridad es otro tema de preocupación para quienes residen en el Municipio, pues, los hechos delictivos se han incrementado rápidamente en las comunidades. ¨Es bastante preocupante como los asesinatos, robos y atracos a mano armada se han venido presentando a lo largo y ancho de nuestras comunidades; años atrás éramos caracterizados como pueblos tranquilos, y hoy vivimos azotados por la inseguridad, sin obtener soluciones, o mecanismos paliativos que nos puedan garantizar la paz y la tranquilidad que necesitamos.

Llamado

El dirigente de UNT elevó el llamado a los cuerpos de seguridad, en específico a la Policía a fin de activar rápidamente operativos en las avenidas y sectores principales de Julio César Salas, a fin de minimizar la ola de atracos y homicidios que se han reportado. ¨La inseguridad se ha apoderado de la zona, ya varios robos a mano armada han ocurrido y no pasa nada. Hoy fueron ellos, mañana seremos algunos de nosotros si esto no se corrige. El llamado es para el Jefe de la Policía del estado Mérida, para que tome cartas en el asunto por tanta inseguridad que se está desbordando!. Lo que está mal, seguirá mal, si no actuamos unidos a favor de nuestros derechos¨. Mencionó la fuente.