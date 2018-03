Se “cocina” otro aumento del pasaje

ENDERLIN HERNÁNDEZ. Además de la imposición de los dueños de las líneas urbanas en cuanto a imponer a ultranza los 2 mil bolívares del pasaje por encima de los 1.600 acordados con la municipalidad valerana, ahora se cocina otro nuevo tanganazo a nivel de las líneas extraurbanas del estado Trujillo, las cuales estaría maquinando imponer, como lo han hecho en los últimos años, su voluntad por encima de las tarifas establecidas por las autoridades gubernamentales, especialmente el gobernador Henry Rangel Silva y todos los alcaldes del estado Trujillo.

El rumor se corrió fuertemente este fin de semana y ha tenido respuesta de profundo rechazo por parte del pueblo, ya que se asegura que los conductores y el Sindicato del Transporte ya tienen selladas sus listas de tarifas con exagerado aumento de 30 y cuarenta por ciento con respecto al reciente aumento, el cual no fue aprobado por ninguna municipalidad, pero que igual ellos imponen a lo “mero macho” cada vez que les viene en gana hacerlo.

Gobernador no ha hecho nada

Jorge Rivero y Nelson García, usuarios de las rutas hacia el municipio Candelaria y Pampán respectivamente, manifestaron que “esto ya es una grosería por parte de los transportistas, quienes con su avara actitud van a profundizar al borde de lo inaceptable la aguda crisis de muchos trabajadores y esencialmente de la mayoría de los usuarios, quienes no pueden acceder al dinero efectivo, siendo obligados a buscar el activo líquido a como dé lugar, mientras son los dueños de unidades quienes hasta negocian con el dinero recaudado a expensas de un pueblo acorralado que no sabe qué hacer”.

“Nos preguntamos entonces, dónde estará el gobernador Rangel Silva, quien no ha tenido la gentileza, como primer mandatario regional, de salirle al paso a estos especuladores quienes se autocalifican víctimas, sin observar que es el ciudadano de a pie, ese trabajador o trabajadora que sale a buscar el pan de cada día, quien se ve obligado a hacer peripecias para pagarle un pasaje abusivo e impuesto a ultranza el permanente perjudicado y quien paga los platos rotos sin culpa alguna de la crisis actual.

Añadió Nelson García, que entiende que los repuestos, baterías y cauchos están muy caros, pero igualito el pueblo tiene que pagar sus alimentos, medicinas y comidas a precios de dólar, con un salario mínimo que no alcanza ni para un kilo de queso, por lo que otro trancazo al bolsillo sería mortal.

“No debe haber tanta crisis en el transporte público, porque los días sábados y domingo observamos a muchos de los buseteros paseando y haciendo diligencias personales, mientras en el terminal de pasajeros las colas son inmensas. Esto se debe a que son ellos quienes manejan el efectivo y si un pasajero no tiene el dinero, entonces no lo llevan a su destino, porque están obsesionados con sacar a los usuarios hasta la última “lochita”. De igual manera -subraya- cuando alguien reclama lo exagerado del precio de los pasajes solamente le sueltan la perlita de: “Si no le gusta se baja de la unidad y punto”.