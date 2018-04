Se concreta otro aumento ilegal del pasaje inter y extraurbano

ENDERLIN HERNÁNDEZ

Ayer cuanto todavía no se había conmemorado el Domingo de Pascua y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, varios buseteros de las distintas rutas extra e inter-urbanas decidieron de un solo golpe y porrazo aumentar la tarifa del transporte público de manera inconsulta e ilegal, máxime cuando las distintas alcaldías todavía no aprobaron el incremento aplicado a principios de este año 2018.

Esta medida, tomada por el pueblo como “abusiva y totalmente fuera de orden”, pone de manifiesto que no existe un control, por parte de las distintas municipalidades y por supuesto del gobierno regional, en cuanto a realizar las reuniones periódicas junto a las distintas comisiones de Servicios Públicos, representantes de las líneas de transporte público, Sindicato del Transporte y por supuesto los integrantes del Poder Comunal y Vecinal como representantes del pueblo mayoritario.

Rechazo total

Se conoció de fuentes ligadas al servicio de transporte público regional, que el nuevo aumento se venía “cocinando” desde hace varias semanas, pero que no se había concretado por las protestas de rechazo en el municipio Boconó y otras entidades como La Quebrada, cuyos usuarios hicieron valer sus derechos en cuanto a no aceptar el incremento de hasta un cincuenta y hasta setenta por cuento, por considerarlo un abuso y estafa a los pasajeros que día a día toman sus unidades para acudir a sus distintos sitios de labor.

Algo muy cuestionado por los usuarios es la falta de intervención por parte de las alcaldías y concejos municipales, ya que los dueños de líneas elaboran una lista hecha por ellos mismos, le colocan la tarifa que más les conviene y la sellan como si se tratase de un acuerdo oficial, lo que representa un abuso no solo al pueblo, sino a la majestad de la investidura de nuestras autoridades” – expresó el señor Rafael Chacón, preocupado vecino del municipio Pampán, quien agrega que al no haber efectivo en la actualidad la cosa se agrava aún más y no hay salida a esta grave situación.

Listas sin aprobación municipal

De igual manera opinó la señora Rosa Materano, residenciada en de Pampanito y trabaja como enfermera en Valera, quien subraya que los buseteros y sus directivos, la mayoría de ellos dueños de varias unidades, imprimen un listado y le ponen ellos mismos los precios, todo a su conveniencia, sin pensar que están agrediendo y acorralando al pueblo: “La deserción de los trabajos y universidades es prueba de ello, ya que los usuarios no hallamos de qué manera buscar dinero en efectivo para sufragar el costo de nuestros pasajes; el gobernador Rangel Silva debe hacer algo urgente al respecto”-dijo muy contrariada.

Lo cierto del caso, es que a medida que crece la anarquía y todo se dispara, al pueblo no le quedará más remedio que resignarse a hacer las mil peripecias para poder complacer el ansia de dinero de quienes se precian de ser “servidores públicos”.