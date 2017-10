Se Dice En La Calle

Alfredo Matheus

¡NADA DE NADA! Al llegar de la escuela, Toño el bodeguero, le pregunta al hijo:

-Toñito, ¿le enseñó algo nuevo hoy la maestra?

-Nada. Hoy fue a la escuela de pantalones…

¡LA VIEJITA ENCARNACIÓN! Llega a la farmacia Valera y le pregunta al farmaceuta que tiene fama de marrajo:

-Por favor, me puede decir ¿si tiene “bolas de algodón?

-Mire, doñita, si tuviera bolas de algodón, mis hijos fueran unos peluches.

¡EL MIÉRCOLES ES LA COSA! Jamás los venezolanos habían tenido tanta necesidad de trabajar su salud emocional como en los actuales momentos. Salud emocional es sentirme bien conmigo mismo. Miércoles 4 de octubre del 2017, 4: pm. Universidad Valle del Momboy, al lado del Ateneo de Valera. Entrada libre.

¡VALERANA INGENIOSA! Desde la ciudad de Maracaibo, el profesor Anastasio le escribe a la esposa:

-Cariño, no puedo mandarte el dinero que me pediste para los gastos de los muchachos, pero te mando 100 besos…Eres el amor de mi vida: tu esposo Anastasio…Días después, la negra Tomasa, le responde:

-Esposo querido, te agradezco los 100 besos y te mando detalles de cómo los use:

-A “Pedro, el bachaquero”, le di 10 y me pidió más…A Toño el bodeguero, le di 20 y gozo tanto que me regalo un pote de leche…Al carnicero de la calle 14, le di 30 y no me cobro el kilo de carne…Al chino del supermercado, le di 40, y exclamó todo excitado en la cama: “Que besos pa’ sablosos. Felicito a tu espolso polque tiene una mujel con cuelpo de diosa, muy escultulal, muy lindo”.

¡FESTIVAL DEL BOLERO! En los 20 años de la Universidad Valle del Momboy, con los mejores cantantes de música romántica: Jueves 26 de octubre, 4: pm, UVM, al lado del Ateneo de Valera.

¡EL DOCTOR CABRITA! Le pregunta al viejito Encarnación:

-¿y cómo están las erecciones?

-Ay, doctor, yo no me meto en eso, gane quien gane las elecciones en Trujillo, para mi es igual.

-Encarnación, usted no me entendió, no le hablo de elecciones, sino de erecciones, ¿cómo está usted en cuanto a relaciones sexuales con su esposa?

-Ay, doctor, estoy como el alcalde de Valera, como toro después de la corrida.

-¿y cómo es eso?

-No levanto cabeza, no levanto cabeza.

¡ALCALDE, AMÁRRESE LOS PANTALONES! El ambiente en Valera es que no hay gobierno. En la calle 14, Ingeniería Municipal paralizó una obra y continuaron construyendo como si nada, ya van para el tercer piso. ¿Cuál es el ñereñere?

¡LO ÚLTIMO! Sugerencias y opiniones al 0424 – 7030164