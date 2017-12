Se Dice En La Calle

Alfredo Matheus

¡MADRE SOLO HAY UNA¡ Grita Toñito, cuando la mamá lo mando a buscar tres cervecitas en la nevera, y solo había una.

¡PAPA. PAPA. PAPA! Vinieron a comprar un burro:

-¿y tú que le dijiste?

-Que no estabas.

¡QUISIERA SER PAJARO! “Para volar sobre ciertos gobernantes y poder “cagarme” encima de ellos, es lo menos que se merecen” (Toño el bodeguero)

¡AH RIGOR “Mi mujer me pega, pero no me importa...me pegaba mi mamá que solo me daba teta”(el chatarrero)

¡AH MUERGANO¡ El profesor Anastasio le dice a su esposa:

-¿Sabes cual es mi más grande sueño?

-No, cariño, no se.

-Mi más grande sueño es... el que me da después que almuerzo.

¡GOBERNADOR DE TRUJILLO! “La masa no está pa bollo, salga por esas calles y escuchará el clamor de un pueblo expresando: “Esta vaina jamás la habíamos vivido”

¡EN CASO DE TERREMOTO! Los especialistas recomiendan: Si el temblor es de mucha intensidad (7.3 grados) y lo agarra en el baño, salga corriendo desnudo en pelota, no le pare al que dirán. Más vale que los vecinos hablen todo el año por haberlo visto desnudo en la calle, a que pasen todo el año diciendo: “tan buena gente que era el vecino”...

¡JAJAJAJA! “A veces me siento feo, luego, me acuerdo de Toño el bodeguero, y se me pasa” (Juan el chichero)

¡UN LADRON LE GRITA¡ al Dr. Cabrita:

-Manos arriba...

-Tranquilo, tome el dinero.

-Nooo, lo que quiero es la harina pan, el queso y la carne que lleva en esa bolsa.

¡VIVA MADURO ¡ ”Eso es mentira que tenemos un pobre, gobierno. Lo que hay son pobres gobernantes, sin escrúpulos, sin sensibilidad por los más pobres, sin compromiso ni amor por el pueblo. Gobernantes vacíos de alma y corazón, podrán tener mucho poder, pero les acompaña una espantosa pobreza espiritual” (Maestra Rosarito)

¡LO ULTIMO¡ Sugerencias y opiniones al 0424-7030164