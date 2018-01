Se Dice En La Calle

Alfredo Matheus

¡LA NEGRA TOMASA! Le pregunta a la “maestra Rosarito”,

-¿Usted está feliz?

-No j…da, me tiro un “pedo” y salen papelillos, yo no le doy gusto al diablo, perdón a Maduro.

¡VIVA LA REVOLUCIÓN! Juan el chichero llega al negocio de “Toño el bodeguero” en el barrio La Ciénaga:

-Buenos días, ¿tienes empanadas?

-Mira, me quedan 4 de carne de burro, 3 de loro, 2 de gato atropellado, y una de yuca amarilla.

¡EL JUEVES ES LA COSA! “Aprender a fortalecernos desde la adversidad”, con el laureado psicólogo; Jesús E. Zuleta. Jueves 18 de enero- 3: pm- UVM, al lado del Ateneo de Valera…

¡AHÍ QUEDA ESO! El chatarrero le manifiesta al popular Cleto:

-Tengo hambre, y lo que me quiero comer, hace cinco días que no me habla…

¡MADUROOOO! “La vaina está tan fea, que hoy hice una arepa y le saque la masa para hacer otra mañana” (La gorda Anastasia).

¡TENGO UNA DUDA! “Todo está caro o yo soy pobre”” (Cleto).

¡BUS TRUJILLO! No cumple con los usuarios del Turagual, hay un grupo de personas con problemas de discapacidad que se las ven más feas que una “pelea a machete dentro de un ascensor”, esperan que esperan, y nanay, nanay, no pasa el bendito autobús…

¡LA FRASE DE HOY! “Este gobierno es como el burro de Pampanito…pura paja, pura paja” (Juan el campesino).

¡AMOR DE LEJOS! “Si tu mujer se va y a los pocos días regresa, no creas que es porque te ama… Regresa porque la peladera en la casa de su mamá es más arrecha que en tu casa, c…ño, piénsalo, no seas tan pendejo” (El chatarrero).

¡LA VALERA SABROSA! El sábado 20 de enero, a partir de las 9: am, en la UVM-Ateneo de Valera, con ¡Voces de la ciudad! Compartiremos un banquete de anécdotas de la dictadura perezjimenista, con excelentes cronistas…Ven y disfruta la gran tizanada, trae una fruta.

¡QUÉ TIEMPOS AQUELLOS! “Cuando era muchacho, mi mamá de un solo chancletazo me quitaba la calihueva (tristeza), ahora hay que ir al psicólogo”(profesor Anastasio).

