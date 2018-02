Se dice en la Calle

Alfredo Matheus

¡MI AMOR! ¿Qué me vas a regalar para el día de los enamorados?

-Ves ese carro que está en la esquina.

-Siiiiii.

-Bueno, te voy a regalar una plancha del mismo color.

¡LA NEGRA TOMASA! Le dice a Toño el bodeguero:

-El gobierno de Maduro es parecido a las tetas de mujer.

-¿Y cómo es eso?

-Después de haber sido grandes, un día se caen.

¡LA VIEJITA ENCARNACIÓN! le manifiesta al Padre Pedro:

-Padrecito, llevo dos días sin comer, ¿me puede dar algo?

-Bueno, le puede dar uno que otro mareo, pero no pasa de ahí… Chao, viejita, te quiero mucho.

¡AH RIGOR! La maestra Rosarito, le expresa al profesor Angulo:

-Se terminó, se terminó.

Amor de mi vida, en este día de los enamorados qué quieres decir con eso de “se terminó”

-Se terminó la relación de pareja, ya esto no funciona.

-Ay, Rosarito, que tremendo susto me diste, pensé que se había terminado la comida.

¡ES ASOMBROSO! Como las personas pueden levantarse a pesar de haber vivido las peores adversidades. Tenemos poderosas fuerzas internas que pocas veces utilizamos a nuestro favor. Miércoles a las 4:00 pm, UVM-Ateneo de Valera.

¡LA GORDA ANASTASIA! Llega al supermercado chino y pregunta:

-¿Tiene papel higiénico de doble hoja?

-“El rollo glande cuesta cachi un millón y está agotado, Che telminó”… la gorda furiosa replica:

-Que “cagada” con estos gobiernos de “mielda”.

¡TOÑO EL BODEGUERO! Conversando con Juan El Chichero, le pregunta:

-¿Cual es tu canción favorita, hoy, día de los enamorados?

-La canción que me parte el corazón, es la de Juan Gabriel:

“No tengo dinero,

Ni nada que dar”.

¡EL POPULAR CLETO! Se encuentra con el doctor Cabrita:

-Doctor, doctor, ¿qué es lo mejor para evitar un ataque al corazón en estos tiempos de crisis?

-Lo mejor es “cerrar los ojos”… porque “ojos que no ven, corazón que no siente”.

¡EL JUEVES ES LA COSA! “Gran serenata a Valera en sus 198 años”… 10 excelentes artistas trujillanos cantarán lo mejor de su repertorio musical a nuestra querida comarca. Jueves 15 de febrero-Hora: 3:00 pm - UVM, sede Ateneo. Entrada Libre… Invita: Escuela de Liderazgo de la Universidad Valle del Momboy y Fraternidad de Artistas Trujillanos.

¡A CORRER QUE TIRAN PIEDRAS! “La vaina está tan fea, que estoy pensando pasar el día de los enamorados con mi esposa… Si me dice que quiere comer afuera, le diré: Claro, cariño, no hay problema, pero eso sí; me ayudas a sacar la mesa para el patio” (El Chatarrero)

