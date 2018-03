Se Dice En La Calle

¡AH RIGOR! “Mi familia era tan pobre que cuando hacían sancocho en casa, mi mamá me preguntaba: Hijo, ¿qué presa quieres? Yuca, plátano o ahuyama” (Juan el chichero)

¡LA CORONELA DE FUNDASALUD! Tiene a los trabajadores “pasando aceite”. Están con la “barriga pegada al espinazo”,

-¿y el gobernador?

-El General no dice ¡ni pío!

¡TRUJILLANOS PEGA CACHOS! Cinco trujillanos mueren y llegan al cielo. San Pedro les manifiesta: los que fueron infieles con sus esposas, me hacen el favor y me dan un paso adelante…De los cinco trujillanos, solamente cuatro dan un paso al frente…San Pedro, un poco molesto, en voz alta les dice:

-Vamos, vamos, ese señor calvito, el sordomudo, también me da un paso adelante; aquí le conocemos la vida a todo el mundo, no se me haga el pendejo.

¡EL JUEVES ES LA COSA! Conversatorio con uno de los mejores psicólogos venezolanos: Dr. Jesús E. Zuleta. Jueves 8, marzo, 3: pm-UVM-Ateneo de Valera.

¿SERÁ CIERTO? En Valera, los vendedores de frutas le quitaron el letrerito que decía: “Si hay plátano maduro”…Se les estaban pudriendo, las pérdidas eran grandes, por lo que optaron por otro letrero: “plátanos ricos y sabrosos para hoy”

¡TIEMPO DE CRISIS! Llega el viejito Anastasio, al consultorio del Dr. Cabrita y le dice a la secretaria:

- ¿Está el doctor Cabrita?

-No, atiende de tres a cinco.

-Ah, bueno, voy a buscar a cuatro personas más y vuelvo.

¡ALCALDIA DE VALERA! Vecinos de la calle 14 entre avenidas 13 y 14, sobreviven en una oscurana total. Jamás el lugar había estado igual a una “boca de lobo”. El llamado es para la alcaldesa de la ciudad; haga valer su investidura y se haga la luz nuevamente en tan populoso sector valerano…Igualmente, los zamuros hacen fiesta en el gran basurero público.

¡ME DIJO TOÑITO! “Los primeros 10 años de mi vida creí que mi nombre era “coño”

-¿Y por qué lo dices?

-Por mi papá, todo el tiempo era:”Coño, bájate de la mesa”…”Coño, levántate de la cama”…”Coño, siéntate bien”…”Coño, no te comas los mocos”…”Coño, vaya y se cambia ese suciero de ropa”…”Coño, no este peleando con su hermano”…”…”Coño, si no haces la tarea te voy a dar tus buenos chaparrazos”.

¡MAMÁ, MAMÁ,MAMÁ! ¿Viste el camión que maneja mi novio?

-carajo mujer, si es el camión de la basura.

-Cónchale, mamá, tú siempre buscándole defectos a mi novio Luisito.

