Se dice en la calle

Alfredo Matheus

¡FRASES CÉLEBRES! “El hambre es tan arrecha que ayer dibujé una pata de cochino y me la comí” (La Gorda Anastasia)

¡LA BUENOTA DE ROSITA! Le dice a la maestra Rosarito:

-Me casé con un General retirado que está “enchufado” con el gobierno, tiene 70 años… Es sumamente caballero, me trae flores todos los días. En diciembre me llevó a la isla de Curazao. Me compra joyas y ropa de las más finas.

-Amiga, la verdad es que te felicito, te sacaste la lotería, te envidio.

Y en la cama ¿Cómo es tu marido?

-Es como el gobierno de MADURO.

-¿Y cómo es eso?

-No sirve para un coño.

¿POR QUÉ ESTAMOS PELANDO? “El año 2003, el gobierno despidió a 13.000 trabajadores de PDVSA. Gente especializada de alto rendimiento y conocimientos en la industria petrolera. Luego, en el 2010, expropió Agroisleña que atendía a 19.000 productores agropecuarios de todo el país, esa gente le daba de comer a Venezuela, nombraron de gerentes a militares que jamás en sus vidas habían sembrado una yuca”. Periodista, Junarte Rosales…

¡AHÍ QUEDA ESO! “Yo se los dije: ese señor no estaba ‘Maduro’ para ese cargo, ahí están las consecuencias: quebró un país tan bello como Venezuela” (Toño El Bodeguero)

¡SUCEDIÓ EN VALERA! Estaba “Jaimito” rumbeando en un apartamento de la ciudad, en ese momento una banda de ladrones entra a la casa, el jefe grita: “los maricones a la derecha y las prostitutas a la izquierda”… Jaimito queda paralizado en el centro de la sala, el ladrón se le acerca, y le dice: ¿y tú qué?

-Pues, aquí, más que sorprendido con las amistades que tengo. No sabía que a los caballeros “se les mojaba la canoa” y a las damas les gusta “el chaca-chaca”

¡APRENDIENDO A VIVIR MEJOR! “Cuando alguien me ha ofendido trato de elevar mi alma tan alto que la ofensa no puede llegar a ella”… miércoles a las 3:00 pm -Psicoterapia desde la comunidad-Escuela de Liderazgo de la Universidad Valle del Momboy, al lado del ATENEO DE VALERA. Entrada libre.

¡AH RIGOR! Un trabajo de investigación a lo largo de un año del sociólogo Tomas Páez , realizado en distintas embajadas ubicadas en la ciudad de Caracas, arrojó lo siguiente: Un millón de excelentes profesionales venezolanos se han marchado a otros países en busca de empleo. (Fuente. Semanario Quinto Día)

¡SABÍA USTED! El año pasado, en la fiesta a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, el padre Pedro, exclamó: “Con la vara que mides, serás medido”. Todos los burros que estaban en las afueras de la iglesia se pusieron a llorar a lágrima viva…

