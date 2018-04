Se Dice en La Calle

Alfredo Matheus

¡AH RIGOR! Toño el bodeguero le dice a Juan el chichero:

-¿Qué te pasa Juan, te veo más feo que el gobierno de Maduro, te veo muy afligido.

-Es que mi mujer tiene un amante, pero yo no lloro por esa vaina, mi arrecherón es porque el amante es paralitico, no camina, cada vez que llego a casa, me toca bajarlo de la cama y sentarlo en la silla de ruedas.

¡MUJER PARRANDERA ¡ “Mi sueño de toda la vida ha sido tener dos hombres al mismo tiempo…Uno cocinando y otro haciendo colas en los supermercados” (La negra Tomasa)

¡PAPI.PAPI.PAPI! ¿En qué momento le tienes miedo a mi mamá?

-Hijo, en el momento en que cena con mojo de chicharrones y caraotas fritas, porque en la noche habrá bombardeo de “pedos”.

¡AH RIGOR¡ “Los únicos millones que tengo…son los de la cédula” (Cleto, la Valera de ayer)

¡MUCHACHO INTELIGENTE! La maestra le pregunta a toñito:

-Vamos a ver, para ti ¿qué tenía Chávez?

-Tenía carisma, buena oratoria, liderazgo, sensibilidad por los pobres.

-¿Y el Presidente Maduro?

-Bueno, esteeee, bueno, Maduro tiene…tremendo bigote.

¡EL MIERCOLES ES LA COSA¡ En la Escuela de liderazgo y valores de la Universidad Valle del Momboy, al lado del Ateneo: “la vida es según el cristal con que se mire”. “No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos en relación a lo que nos sucede, ahí está la clave” Entrada libre.

¡AVE MARIA PURISIMA¡ La gorda Anastasia en la cama matrimonial, le manifiesta al esposo:

-Amor, hazme cosas raras… el muy muérgano le puso hielo en las nalgas…

¡ALCALDIA DE VALERA! Continúa la oscurana en la calle 14 entre avenidas 13 y 14. El llamado es para la alcaldesa de la ciudad. Nunca el lugar había tenido problemas de alumbrado público como en la actualidad. Los vecinos esperan pronta solución al problema y de nuevo ¡se haga la luz!

¿SERA CIERTO? “Todas las mujeres queremos a un hombre que tenga paciencia, que sea comprensivo, que nos escuche, que nos lleve a todos lados, algo así, como un taxista” (la negra Tomasa)

¡AH RIGOR! Toño el bodeguero le pregunta a Juan el chichero:

-¿A dónde vas a pasar vacaciones de semana santa ?

-Pues, tengo ganas, muchas ganas, de ir a la isla de Margarita, como el año pasado.

-Caracho, ¿fuiste a Margarita el año pasado?

-No, también tenía ganas.

¡LO ULTIMO¡ Sugerencias y opiniones al 0424-7030164