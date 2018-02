CARACAS/AGENCIA - El diputado ante la Asamblea Nacional y Coordinador Nacional de Primero Justicia (PJ), Julio Borges se pronunció sobre la inhabilitación política de algunos partidos de oposición por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras incumplir con el reglamento y el cronograma establecido.

Dijo que este sábado se inició la rebelión de los 30 millones y que ahora el partido estará en cada rincón del país.

Para Borges, el proceso de diálogo no tiene vinculación con la invalidación de Primero Justicia. El gobierno nacional tuvo que buscar la invalidación de PJ “porque nos tienen miedo, porque somos la primera fuerza política del país. No estemos tristes, no nos sintamos derrotados. Ellos saben que PJ así como Voluntad Popular son partidos que no se doblegan, y seguiremos luchando hasta que en Venezuela haya justicia, libertad, futuro y progreso”.

“El mensaje que quiero darle al país es que no estemos tristes, no nos sintamos derrotados, veamos que nos tuvieron que ilegalizar por decreto porque somos la fuerza más grande del país. Nunca podrá acabar con un decreto nuestra lucha social, esto sólo nos da más fuerza para seguir adelante. Este no es un día de derrota, sino un día de reafirmación. Nos están ilegalizando porque es un partido fuerte, porque representa el sentimiento indetenible del sueño venezolano. Crean en la historia, la historia nunca se equivoca, la historia está ahí para señalarnos los pasos. Cada vez que un régimen invalida un partido político demuestra que la historia está a punto de cambiar”, sentenció el parlamentario.

Según Julio Borges, “Con este decreto no se frena la esperanza de la gente porque la fuerza del pueblo siempre ha sido más poderosa que los que pretenden doblegar el espíritu democrático, porque aquí está PJ, para seguir luchando por el cambio político”.