Se intensifican las colas debido a falta de efectivo

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - La falta de efectivo está obligando a muchos habitantes del estado Trujillo a hacer largas filas todos los días a las puertas de los bancos a donde acuden varias veces a la semana, para tratar de proveerse del mayor efectivo posible para realizar sus compras navideñas.

Otros optan por el trueque de alimentos o servicios y cuando las circunstancias lo permiten, realizan transferencias bancarias para comprar alimentos, lo único para lo que les alcanza el sueldo mínimo y las pensiones que perciben.

En un intento de enfrentar la escasez de circulante el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emitido billetes de mayor denominación para hacer frente a la desbocada inflación y una de sus principales medidas fue poner en circulación a principios de 2017 nuevos billetes de 500, 1000, 2000, 5.000, 10.000, 20.000 y 100 mil bolívares.

En Valera se observan largas colas en bancos y cajeros automáticos, donde existen marcadas limitaciones para el retiro de dinero, ya que en algunas instituciones financieras sólo entregan 10 mil bolívares por cajeros y 20 mil por taquilla cantidades insuficientes para hacer frente a las transacciones.

Lo que dice la gente

Con el fin de comprobar los conceptos expuestos en el encabezamiento de este reportaje el equipo de reporteros de Diario El Tiempo se movilizó hasta las instituciones bancarias con el fin de conocer el parecer de los ciudadanos.

“La falta de efectivo me afecta cien por ciento”, afirmó Renny Pimentel, residenciado en el municipio Pampán, quien exigió al gobierno nacional mano dura contra los acaparadores del dinero. “Sin efectivo ¿Cómo me movilizo?” dijo Pimentel, lamentando además de que los bancos solo tienen prioridad para los pensionados en perjuicio de los ahorristas que no pueden disponer de sus depósitos.

Por su parte Erika Barrios, residenciada en La Mesa de Esnujaque, confesó que tiene que pagar pasajes varias veces a la semana para llegar a Valera porque “el que no tenga dinero contante y sonante no puede hacer nada”. Al igual que otros entrevistados Barrios deplora que los bancos solo suministren entre 10 mil y 20 mil bolívares que no alcanzan para nada”.

Antonio Soto, procedente de Menegrande, estado Zulia, manifestó su malestar la falta de circulante debido a que en esa localidad de la costa oriental del lago todo se paga en efectivo, de allí que vino a Valera para intentar acceder a lo poco que le permiten. “Tengo que venir 3 y 4 veces a la semana”, recalcó.

“No tengo ni para el pasaje”, dijo de entrada la señora Mercy Chacón, vecina de la urbanización Brisas de Araguaney, quien deplora la grave situación en la que los ahorristas están limitados en el acceso al dinero.

La actual situación financiera también afecta a los comerciantes que han visto cómo sus ventas disminuyen debido a las dificultades de los clientes para proveerse de billetes. “Aquí la gente paga con tarjeta de débito hasta un chicle bolibomba”, manifestó Omar Bello, gerente del restaurant Date Vida, cuyos proveedores aceptan transferencias pero piden les paguen el 50 % en efectivo.

En ese sentido su hermano Alexander intervino para resaltar el drama que viven quienes no tienen acceso a la tecnología. “Si esto sigue así el país se va a paralizar”, expresó agregando que muchas veces la gente piensa que los comerciantes hacen negocios con los billetes de alta denominación.

Según los expertos en materia económica la escasez de efectivo en Venezuela es una consecuencia directa de la excesiva emisión de dinero bancario con respecto a la cantidad de dinero en efectivo existente, simplemente la cantidad de billetes que circula en la economía es demasiado baja para sostener a toda la masa de dinero bancario que ha puesto en circulación el BCV.