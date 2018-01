Se lanzó desde el séptimo piso de un edificio

Al menos 12 reclusos se fugaron de un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la madrugada de este lunes, según informó el diputado a la Asamblea Nacional, Franklyn Duarte. “Fueron 12 reclusos que se dieron a la fuga entre dos y tres de la madrugada, abrieron un boquerón y se fugaron por la zona boscosa. Los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana, no cumplen con los estándares que rige el sistema penitenciario”, denunció. Los evadidos estaban en calidad de sentenciados y no en un internado judicial; y según versiones de algunos agentes de esta policía, hay hacinamiento en ese organismo de seguridad, que sirve como centro de detención primaria, por lo que los detenidos no deben permanecer en sus calabozos por más de 48 horas.