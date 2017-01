Hebert Morillo Carrizo - Una fiesta religiosa se vive este fin de semana en la población de Escuque, donde el pueblo trujillano desborda su devoción por el Niño Jesús y demuestra su fe por la sagrada imagen. Ayer, en su día central, numerosos feligreses se dieron cita en la Tierra de Nubes, para elevar oraciones y venerar al patrono de los escuqueños.

El epicentro de este festejo es la iglesia de Escuque, que desde hace un año fue elevado a Santuario Diocesano, lo que se ha convertido en un motivo más de celebración para la comunidad católica que cuenta con este espacio de regocijo espiritual.

Fervor religioso

La llamada Tierra de Nubes, demostró este sábado el porqué de este apodo, pues las nubes parecían rodear la Plaza Bolívar y acariciar el santuario, en medio de una ligera lluvia y un clima de montaña, sin duda un día especial para lugareños y foráneos que en una misma voz adoraron al Dulce Nombre de Jesús.

El templo se mantuvo abierto durante todo el día para albergar a todos los creyentes y las plegarias que expresaron en las cuatro homilías efectuadas, una de ellas, oficiada por el Monseñor Cástor Oswaldo Azuaje, obispo de Trujillo, quien hizo un llamado a la paz y la cordura.

La historia

En la eucaristía, el obispo sacó a relucir la historia del Niño Jesús de Escuque e indicó que es una figura venerada desde la época de la Colonia, cuando una familia llegó al Puerto de Gibraltar, entre 1610 y 1615 portando la imagen tallada en madera de cedro oscuro. Durante un ataque de los indios Quiriquires al Puerto, quemaron todas las chozas, pero en la que estaba la imagen sobrevivió al igual que sus habitantes.

Luego de este hecho -relató- la familia decidió mudarse a Barinas y en su paso por Escuque se hospedaron varios años en el lugar, con la llegada de esta pequeña imagen al pueblo inmediatamente los habitantes sintieron una gran fe hacia él y al momento en que la familia decidió marchar a Barinas los escuqueños se negaron a perder la imagen y pidieron que se les donase para rendirle culto.

A más de 400 años, la tradición sigue viva y ayer así quedó demostrado. Familias enteras acudieron al sagrado recinto, algunos a pagar promesas por favores concedidos, otros fueron para adorar la imagen y todos coincidieron en pedir paz y prosperidad para la región.

Amor y respeto

En la eucaristía, el monseñor Azuaje recordó que el Niño Jesús es un santo que tiene gran amor y atención en los pequeños de la casa, por lo que en su discurso destacó que los infantes representan la ternura e inocencia del hogar y en tal sentido llamó a respetar y amar los hijos y a preservar en las familias esos valores vinculados a la niñez.

Asimismo aprovechó la oportunidad e instó a cesar el conflicto, a dialogar y a respetar posiciones sin caer en radicalismo y juntos construir el desarrollo de la nación bajo los valores de la paz, la sinceridad y la equidad.



Hablan los feligreses

Neyla Puentes: “Soy de Betijoque y todos los 14 de enero vengo a Escuque con mi hijo a pagar promesa, pues cuando él iba a nacer, los médicos pronosticaban que sería prematuro, le pedí al Niño Jesús y mi parto llegó a los nueve meses y aquí estoy desde hace siete años con esta tradición, espero sean muchos años más”

Jacinto Rondón: “Siempre he sido creyente del Niño Jesús de Escuque. Yo vengo todos los 14 de enero y traigo mis imágenes para que me las bendigan en la misa. En la iglesia agradezco por el año vivido y pido a nuestro patrono vida, salud y prosperidad para todos. Me contenta ver tanta gente pues eso demuestra gran devoción”

Ramón Arismendi: “Soy productor del Valle del Momboy y desde siempre le he tenido una gran devoción al Niño Jesús de Escuque. Ha sido una tradición transmitida de generación en generación. Yo cuando estaba pequeño venía con mi padre, luego empecé a traer a mi hija y ya llevo 36 años. Ahora traemos a mi nieto”

Glaeriber Villa y Yeferson Rangel: “Somos muy creyentes del Niño Jesús de Escuque. Venimos todos los años de Valera junto a nuestros hijos y participamos en las diferentes actividades. Todo ha estado muy organizado, muy bonito y con mucha seguridad. Aprovechamos para pedir bendiciones para Venezuela”

