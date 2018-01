Fuente: Prensa Oficial Trujillanos FC - Otro de los jugadores a seguir en este 2018 en los guerreros será el volante ofensivo Carlos Sosa, quien desde su llegada en 2013 ha sido un jugador diferente y de grandes cualidades técnicas, y en esta nueva temporada deberá marcar el rumbo del ataque guerrero.

“Sé de la responsabilidad que recae sobre mí, por ello me he preparado poniendo un extra en cada entrenamiento, me siento muy bien tanto física como futbolísticamente y ahora sólo queda demostrar en la cancha todo lo que puedo aportar en este 2018, sé que va a ser un año muy bueno tanto para mí como para el Club”, comentó Sosa tras el entrenamiento matutino de este miércoles.

Inmersos en la semana de competencia, Sosa evalúa lo realizado hasta ahora tanto por él como por sus compañeros. “Ya hemos cumplido de manera adecuada con toda la planificación de trabajo luego de las navidades, creo y siento que estamos de la mejor manera y con el mayor de los ánimos para iniciar este domingo el torneo en casa y ante un gran rival”.

“Creo que nunca habíamos estado mejor preparados que como lo estamos ahora, todos estamos al cien por ciento para dar lo mejor a partir del domingo, Caracas FC es un muy buen rival y considero que es el termómetro perfecto para nosotros”, dijo el habilidoso volante zurdo.

Sosa deja claro el alto compromiso de todos y cada uno de los jugadores “Lo mejor de este grupo es la manera cómo afrontan el trabajo diario, la exigencia personal de cada uno para estar a tono y ser tomado en cuenta es impresionante, por eso creo que este año nos vamos a encontrar con cosas positivas, estamos listos y sólo esperamos el pitazo inicial de este domingo para salir a darlo todo en el terreno de juego”.

Al frente estarán los “Rojos el Ávila”, rival que sin duda despierta la rivalidad de toda una vida entre ambas escuadras. “La última vez que les enfrentamos salimos ganadores, claro que todos los partidos son diferentes pero eso nos motiva y nos llena de mucho aliento para salir a jugar, más aún porque estaremos en casa y es deber comenzar ganando”, finalizó.