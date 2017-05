Sector agrícola nacional está en emergencia total

SEGUNDO MENDOZA | (CNP 5718) - En total emergencia se encuentra el sector agrícola venezolano, por la falta de insumos, tales como semillas, fertilizantes, fungicidas y pesticidas, que son necesarios para acometer el proceso de siembra en el país.

El señalamiento lo hizo Humberto Araujo, del Movimiento Trujillanos Camino al Progreso, denuncia que la falta de insumos colapsa la producción agrícola y profundiza el desabastecimiento y la escasez de alimentos, lo cual debe obligar al Gobierno Nacional, a declarar la emergencia agroalimentaria.

Agropatria culpable

En Venezuela, para esta fecha, ha debido haberse sembrado, el 80% del maíz que se produce en el país, como también otros rubros, pero ese proceso no se ha cumplido, porque Agropatria, que es la empresa del Estado que monopoliza la distribución y venta de los insumos, no los tiene, simple y llanamente, porque no tiene los recursos para importarlos, razón por la cual, la producción agrícola nacional, ha caído a niveles jamás vistos en el país.