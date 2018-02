Sector Construcción está paralizado

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - La industria de la construcción se ha caracterizado por estar entre los sectores de la economía de mayor influencia en el desempeño económico nacional, pero actualmente presenta una contracción por el orden del 95%, con lo cual se arriba al décimo año consecutivo de caída del producto interno bruto del sector.

Así lo refiere el ingeniero Héctor Elías Rad, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Trujillo (Camintru), quien citó que existen cantidad de factores que afectan al sector construcción y que constituyen las causas del por qué el sector está paralizado.

Uno de ellos, adicionó, son las empresas básicas que, después de la nacionalización cayeron en una falta de producción enorme: SIDOR no produce ni el 10% de su capacidad instalada, las empresas cementeras apenas alcanzan llegar a un 40% de su capacidad. Además, debemos incluir la quiebra del sector industrial del país, donde se han perdido las dos terceras partes del sector manufacturero, de 14.000 empresas en funcionamiento apenas quedan algo más de 3.000 operativas, que maniobran entre un 30 y 35% de su capacidad instalada y que repercute directamente en la escasez actual de materia prima para la construcción.

Por otra parte, se han promulgado leyes que afectan el arrendamiento y la construcción de viviendas por parte del sector privado, que no le permiten participar en toda su capacidad como promotores y constructores, anulando esto la oportunidad de millones de familias a optar al alquiler o viviendas en construcción como solución para solventar sus necesidades habitacionales. Las diferentes rutas de solución se han tratado como políticas de Gobierno y no como políticas de Estado.

-Vista la situación ¿Para quién se construye?

-Los comerciantes no la están pasando muy bien, no encuentran como reponer la mercancía a ofrecer: una, porque no tenemos producción nacional suficiente y dos, porque no hay divisas para importar los productos a vender. Es por esto que cada vez vemos más centros comerciales casi vacíos y los abiertos con poca mercancía, lo que frena construir nuevos locales comerciales cuando estamos en un proceso de contracción. Consecomercio calcula que las ventas han caído 70% en lo que va de año.

¿Puede un emprendedor comprar un local nuevo?

-La devaluación galopante ha empobrecido a todos los venezolanos y esto conlleva a que tampoco tengan poder adquisitivo para poder comprar bienes. El 93% de la población manifiesta que escasamente los recursos le llegan para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Otro problema grave es el financiamiento, agregó, que, así como se ha empobrecido la gente, se ha empobrecido la banca. En el 2016 ya se advertía que los recursos estimados para la construcción habitacional eran insuficientes, con lo que pueden prestar hoy no se puede construir prácticamente nada, a lo sumo adquirir algunos materiales. Los promotores no están solicitando créditos en los bancos y si no hay créditos, no hay proyectos, no hay construcción.

En el año 2017 el costo por m2 de construcción se incrementó en un 1640% (de enero a diciembre), entre estos mismos meses el costo de los materiales se incrementó en un 2200%, los equipos subieron a razón de un 2000%, mientras que la mano de obra lo hizo en el orden de un 500% más unas prestaciones sociales que estuvieron alrededor del 200% de incremento, con estas condiciones, ¿cómo presupuestar, controlar y planificar?, ¿cómo garantizar una rentabilidad en una inversión?

Además, no podemos olvidar las invasiones masivas de inmuebles, la toma de edificios, terrenos, galpones y demás propiedades ahuyentan cualquier intento de inversión y desarrollo.

La Cámara Inmobiliaria de Trujillo exhorta a los ciudadanos a defender y mantener los valores y principios del Estado de derecho, la propiedad privada y construir juntos un país de prosperidad, trabajo y desarrollo sostenible.

El camino para cambiar lo podemos lograr, hay que eliminar el control cambiario y reorientar la economía como lo establece la Constitución.