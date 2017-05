Seguir en la calle es el llamado del pueblo

NOELIA OROZCO / CNP 21.574 - En respuesta al llamado realizado desde la Mesa de la Unidad Democrática Nacional, estudiantes de diversas universidades de la localidad, hicieron la convocatoria al trancazo, desde la zona mejor conocida como Pan Flor. En el lugar se pudo observar la presencia de la sociedad civil, quienes se apegaron a la actividad desde muy tempranas horas de la mañana, junto a estudiantes y activistas políticos.

Es de resaltar que en la concentración, quienes estaban presentes coincidieron en el rechazo por la cantidad de situaciones que se han venido generando en el país, siendo la más reciente, las acciones del gobierno nacional en contra de la Asamblea Nacional (AN), tras las sentencias 155 y 156 dictadas por la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Al mismo tiempo indicaron por la cantidad de muertes que se han registrado en las protestas, la falta de empleo, oportunidades, escasez de alimentos, insumos médicos, medicinas, inseguridad y un sinfín de problemas de las cuales no escapa ningún venezolano.

En ese orden, la ciudadanía insiste en el llamado a elecciones, para salir de una vez por todas del gobierno, a criterio de los manifestantes, cada día el hambre se apodera de cada hogar en el país.

En defensa de los Derechos Humanos

Por su parte Edith Aguilar, abogado y representante del observatorio penal Mérida, como incansable defensor de los Derechos Humanos explicó haber sido vulnerados a raíz del llamado realizado por el presidente Nicolás Maduro, al haber decretado y pisoteado la constitución con el llamado a una asamblea totalmente ilegal inconstitucional, afirmó. “Estamos pendientes, atentos de cuidar a todos los venezolanos, nos mantenemos un grupo de colegas por todo el país, lamentablemente no existe el estado de derecho, no tenemos gobierno y hacemos el llamado a la sociedad civil a mantenerse unida desde la calle para que reclame sus derechos, la dignidad es de todos”, sentenció Aguilar.

Preocupación

Entre la sociedad civil que atendió la convocatoria, se conoció la preocupación que existe, por ello insiste en mantenerse frente a los llamados, las veces que sea necesario, asegura no aguantar la intolerancia y la cantidad de necesidades que arropa a todos por igual.

En ese sentido, Andrés Silva, señaló: “Hay que hacer algo, no puedo vivir tranquilo, mientras ocurren cosas tan graves en el país, no tenemos donde obtener información, es preocupante ver como se avanza hacia ninguna dirección, creo que hay mucha gente, quienes no se abocan a conocer la realidad”.

Orosman Azuaje dijo permanecer como estudiante dando la cara, y asume la responsabilidad de haber hecho la convocatoria, no justifica la cantidad de muertos por paramilitares, por ello seguirá de pie de manera pacífica.

Así mismo la estudiante y activista político Andrea Bracamonte manifestó su preocupación por la cantidad de apatía que existe en el pueblo trujillano, por ello invitó a la ciudadanía a no tener miedo, no seguir el juego a quienes pretenden reprimir, no pierdan la fe y la esperanza, por ello apuntó que el movimiento estudiantil se mantendrá apegada los lineamientos para continuar en la calle.

“Rechazamos todas estas aberraciones efectuadas en contra de la constitución, llevamos más de 30 días al frente de protestas pacíficas, en contra de un régimen que solo reprime, y como sociedad civil, estudiantes y activistas seguiremos de manera pacífica en la calle”, precisó Anthony Moya.

“Este régimen solo reprime, y ellos disfrutan fuera del país, sus hijos no van a escuelas bolivarianas, tampoco van a los CDI, menos hacen colas para buscar alimentos, si el gobierno cree que con el terror nos van amedrentar, no les daremos el gusto, seguiremos en la calle”, puntualizó Nancy Araujo.