Los estudios Disney podrían recibir hasta US$50 millones por la muerte de Carrie Fisher, quien interpretó a la recordada princesa Leia.

La compañía de entretenimiento firmó una póliza de seguro con Lloyd's of London en caso de que la actriz no pudiera rodar la nueva trilogía de Star Wars, según informa The Independent.

Fisher formó parte del elenco Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) y ya había culminado las grabaciones del Episodio VIII. Desafortunadamente, la muerte la sorprendió el pasado 27 de diciembre a los 60 años. La actriz no podrá ser parte de la última película de la saga: el Episodio IX.

Ahora, los realizadores de Star Wars verán cómo seguir con la saga sin la presencia de Carrie Fisher. Reescribir el guion y apelar a la tecnología serán algunas de las alternativas que tendrán que usar.