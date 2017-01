Dimas Albornoz | CNP: 2.548 - Este fin de semana continúan disputando las finales en las diferentes categorías del Campeonato de Softbol correspondiente al año 2015 de la Liga El Cañaveral en homenaje a Sergio Briceño.

La actividad comenzará el sábado 21 a las 12 del mediodía con el encuentro entre los equipos, de la categoría novatos, Amigos del Eje Vial Vs. Deportivo San José en el segundo de la final. A segunda hora (02:00 pm) se disputará el segundo de la final de la categoría C entre Deportivo La Cejita Vs. Barrio Nuevo y a las 4 tendrá lugar el segundo de la final B entre Daniel Gyms Vs. Barrio Nuevo.

Para el domingo 22 la Liga que dirigen Antonio Aguilar, David Briceño y Roberth Torres ha programado los siguientes encuentros: 11:00 am Amigos de Vidal Vs. Deportivo San José en el tercer encuentro de la serie final. A la 01:00 pm Deportivo La Cejita enfrentará a Barrio Nuevo en el tercero de la final, categoría C y para finalizar a las 03:00 pm el Deportivo La Cejita jugará el tercero de la final B frente a Barrio Nuevo.