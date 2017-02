Hebert Morillo Carrizo - Este fin de semana la semifinal del béisbol máster se vive en el estadio “Paco Briceño” de Flor de Patria, donde se juega la copa Antonio “Jipi” Pichardo.

El pasado domingo Magrepa se impuso ante Proletarios con pizarra de 4x3, en un reñido encuentro donde destacó como pitcher ganador Rafael Pichardo con relevo de Jorge “El Macaco” Daboín y el pitcher perdedor, Itamar Matheus. Posteriormente se enfrentaron Betijoque Vs. Boconó, donde los betijoqueños ganaron 7 rayitas por 2. En el encuentro, sobresalió Andrés Pérez en el pitcheo y perdió Rafael Fernández.

Para este domingo se tiene previsto otro emocionante calendario a disputarse en el mencionado campo deportivo, donde a primera hora (10:30 a.m.) se medirán Magrepa Vs. Betijoque y posteriormente chocarán Proletarios Vs. Boconó.

hebert.carrizo@gmail.com