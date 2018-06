Senegal 2 - 1 Polonia

Senegal no se queda atrás y se suma a las sorpresas. Son el primer equipo africano en ganar en Rusia 2018 y lo hicieron de buena forma, demostraron que no es un rival fácil y pueden dar mucho más en el Mundial. Polonia se quedó corto en reacción, le faltó fuerza para en ataque para romper con la muralla propuesta por los senegaleses. Diario AS