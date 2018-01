Señor Presidente el espejo que no quieres ver

German Pacheco Sarmiento - La bruja le preguntaba insistentemente al espejo quien era la mujer más bella del bosque y éste le respondía que era otra y se llamaba Blanca Nieves, no vacilaba, ni le temblaba el pulso un instante en expresarlo y la malvada buscaba por todos los medios hasta telúricos para lograr sus objetivos como la mujer más bella del bosque, pues los fines justificaba los medios. Este relato ha sido conocido por el mundo entero y se ha colado hasta los tuétanos en la conciencia mundial de niños y de adultos por que la justicia y la verdad estarán siempre presentes en la hora que se tenga que decidir sobre algo. El señor Presidente se resiste, de manera alarmante, sorpresiva, soberbia y arrogante, a ver la situación real del país. Ni en pintura se atreve a enfrentar con decisión y valentía esta difícil y aparatosa crisis por demás insoportable por la que estamos padeciendo todos los venezolanos por igual, excepto él y su camarilla de enchufados próximos a su entorno. El Presidente está como el burro que haciendo trabajos en un trapiche, se alimentaba casi siempre de melaza; y con el paso de la zafra, ya ni siquiera quería verla menos olerla. El señor Presidente está como reacio, alérgico para enfrentar el alto costo de la vida, la escasez de alimentos y medicinas, productos alimenticios inalcanzables, hambruna, saqueos, desaparición de la moneda o billetes, gas doméstico, combustibles y lubricantes, cauchos, baterías, repuestos de vehículos y equipos agrícolas, semillas, abonos; es decir, no hay nada para nada. Sin embargo, el Presidente de manera irresponsable e inhumana, alarga la agonía de un pueblo que se resiste a tomar un rumbo que no sea el democrático y constitucional que nos proporciona el voto popular, directo, universal y secreto, antes de irse a la lucha exigida por el artículo 350 de nuestra Carta Magna, el Presidente le pregunta, por terceras personas, a los espejos dentro y fuera de Miraflores, sobre la situación de crisis del país y es unánime la respuesta de que el único responsable de la destrucción del país, son sus políticas erradas al insistir de una manera terca y obcecada en un modelo político ya abandonado por los países que lo aplicaron en sus gobiernos del siglo XIX y mediados del XX. El Presidente actúa a espaldas de lo que les reflejan los espejos de la república que no pueden reflejar otra cosa, son sinceros; sin embargo, se resiste aceptar la realidad del país y su rotundo fracaso en su manejo , no quiere ver ni de reojo sus súplicas y pedidos de por Dios, está envuelto en un torbellino del cual no puede escapar, está atrapado, atado de pies y manos, las propuestas de diálogo tienen un destino triste e incierto, rumbo al fracaso pues para esquivarlo, se aferra a la tesis de que son muchos los tableros del ajedrez opositor para llegar a acuerdos, demostrando con esto la falta de una auténtica voluntad política para solventar la crisis. Si tuviera en mis manos la solución del problema que representa el diálogo, lo reduciría a tres y no a seis, o más propuestas, Me quedaría con la reestructuración total y a fondo de manera legal, objetiva, imparcial e igualitaria del Consejo Nacional Electoral, de las designaciones de los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia y el respeto a la institucionalidad de los poderes democráticos del país. Es de esperar una reacción virulenta del oficialismo por la sencilla razón de que en un proceso electoral nacional, los resultados seguramente no le serán favorables a sus intereses. El Presidente y su gobierno serán derrotados como en los procesos anteriores que sólo fue victorioso por los vicios, irregularidades y violaciones legales y constitucionales permitidas por esta estructura comicial. Si de los espejos que no quiere ver el Presidente, ni por el carajo, es precisamente éste, que es la madre de todos los vicios que le ha permitido sostenerse en el poder, como iguana a costal de fique, Esto será suficiente para obstaculizar frenéticamente el diálogo. No debemos estar esperanzados en sus resultados, el Presidente y su comitiva ya están claros que no pueden aprobar lo que a la larga será de manera inexorable la destrucción de este agotado e ineficaz modelo de gobierno, prefieren quebrar, volver trizas y añicos los espejos que reflejan la crisis moral, institucional, social, económica y cultural de una Venezuela que no merece el trato indecoroso con que el Presidente ha golpeado brutalmente la dignidad, el honor, y reputación del hombre y la mujer venezolana.