RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP: 21613 - A nivel nacional, el 48,4% de la población es pobre, según un estudio de cifras oficiales que realizaran la UCAB, UCV y la USB. En el estado Trujillo no hay cifra de ninguna universidad o encuestadora reconocida que haya dado resultados sobre el índice de pobreza, pero si se cuenta con medidores a través del Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2011, donde ya se hablaba de un 26% de pobreza extrema y un 31% de hogares en situación de pobreza, para el 2016 se estimó que esas cifras fueron superadas hasta el 50%

Para el economista Dr. Alejandro Guevara, una buena parte de la otra mitad de la población trujillana que no está incluida en las estadísticas del INE en cuanto a pobreza extrema, anda “rompiendo el cochinito”, no hay suficiente ahorro para desarrollar mercados de capitales e inversiones. Todo esto sin hablar del efecto de la pobreza en el deterioro urbano y la criminalidad, además de la obtención de asistencia social, como salud, seguridad, alimentos, educación, cultura, entre otros. Por lo que en Palpitar Trujillano en esta oportunidad daremos a conocer los resultados de una encuesta telefónica que se realizó a 200 personas escogidas al azar en todo el estado Trujillo, sobre cuáles son esos servicios que le cuesta adquirir por su baja adquisición monetaria

La salud: lo más costoso

En la referida encuesta, el 60% de las personas especificaron que la asistencia médica es el servicio más costoso para adquirir. Ya no basta con la visita al Hospital Central de Valera para darse cuenta de la falta de atención médica-asistencial que necesita la población. En los referidos centros hospitalarios trujillanos de carácter público, la calidad es baja por la falta de equipos, además de la sobrepoblación de pacientes con relación al poco personal especializado en áreas como ginecobstetricia, unidad de quemados, oncología, que hacen la atención sea mínima, por lo que el trujillano que no tiene dinero para pagar una clínica privada, tiene que conformarse con calarse día y noche en una camilla para que lo atienda.

Y si eso fuese poco, la escasez de medicamento que tiene en jaque al pueblo, hace que a la población de bajos recursos le sea imposible adquirir un tratamiento de emergencia. Para el Dr. Herman Valenzuela, los pacientes con menos recursos son los más propensos a no recibir toda la atención, ya que como médico le brinda asistencia profesional, pero los medicamentos no los hay en el hospital, por lo que el familiar del paciente debe buscar donde sea el tratamiento, en muchos casos, sobrepasan los 100 mil bolívares, que para el momento no los tiene en la mano la persona, sentenciando al paciente casi a la muerte por no tener como pagar el tratamiento

Cuesta caro vivir “en paz”

Otra de las preocupaciones que tiene el trujillano y que cuesta un ojo de la cara hoy en día, es la seguridad. Trujillo según el Observatorio Nacional de la Violencia, es el estado más violento de la región Los Andes, por el alto índice de asesinatos, sicariato, extorsión y secuestro que hubo en el 2016. Ante esta alarma, los ciudadanos están invirtiendo en su seguridad, instalando cámaras de vigilancia en sus casas, pagando sumas millonarias en seguros, y otro tipo de seguridad como pago de vacunas a extorsionadores para no sufrir “atentados”.

Pero estos servicios sólo lo pueden adquirir el 12% de los trujillanos que tienen grandes recursos monetarios. El pobre no tiene como blindar su casa, o sus pocas pertenencias, por lo que está propenso una y otra vez al robo, donde mucho de esos casos terminan en muerte.

Comer lo necesario

En lo referente al área alimenticia, el trujillano invierte prácticamente toda su quincena para poder comer, por lo menos tres veces al día. En la voz del sociólogo Carlos Castañuela, la dificultad del trujillano por conseguir alimentos a precios “regulados” radica en las políticas incorrectas del gobierno por invertir más en armamentos de guerra, programas políticos, que en producir, ya que el negocio de importación, hace más fructíferos a los empresarios del gobierno, pero empobrece aún más al pueblo, porque debe de pagar grandes cantidades de dinero, por sólo cuatro o cinco productos.

El ciudadano de pocos recursos, no tiene más remedio que bajar sus niveles de consumo proteico, por la dificultad de comprar comida a precios actuales de mercado. Su preocupación aumenta, cuando es el sustento de hogar, con tres niños que alimentar y ganando sueldo mínimo. “A veces ha tocado que ese sujeto se convierta en un delincuente para poder conseguir más dinero y así alimentar a su familia, o buscar de la basura, en estos dos prospectos de sujeto está cambiando el venezolano de menos recursos para poder comer” sentenció Castañuela.

¿Vivimos en socialismo o capitalismo?

Al igual que adecos y copeyanos -explicó el sociólogo- los llamados “socialistas” entendieron que su permanencia en el poder pasaba por mantener una gran masa de gente muy necesitada e ignorante, susceptible de constituir una clientela electoral permanente, que se reproducía y actuaba en apoyo del “mesías” del momento, llámese éste Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez o Hugo Chávez Frías.

Hoy en día, los servicios básicos son altamente costosos, sin explicación alguna, si el gobierno actual que se dice ser “gobierno obrero o socialista” y su objetivo es erradicar el capitalismo salvaje, debemos de vivir en un país donde ser pobre es una sentencia de muerte. Los pobres siguen siendo más pobres, sin oportunidades de crecimiento ni oportunidad de salir de la pobreza, sólo tienen un chance, y es “dignificar su pobreza”, con ser beneficiarios de misiones que lo que buscan es mantenerlos en los barrios, sin la necesidad de aspirar a mejores oportunidades. Hasta que no entienda la población de que se está viviendo en un modelo errado de hacer políticas públicas, será más la cifra de pobreza en nuestro estado, y por ende en todo el país.

